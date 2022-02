Der ISM Manufacturing PMI in den USA fiel im Januar von 58,8 auf 57,6 und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 57,5. Die Zahl der offenen Stellen in den Vereinigten Staaten ging im Dezember auf 10,925 Millionen zurück, gegenüber 10,562 Millionen im Vormonat, und lag damit über den Markterwartungen von 10,3 Millionen. Zuvor war der IHS Markit US Manufacturing PMI für Januar 2022 von einem vorläufigen Wert von 55 auf 55,5 nach oben revidiert worden, deutete aber weiterhin auf den schwächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...