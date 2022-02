DGAP-News: La Française Group / Schlagwort(e): Prognose/Konferenz

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am 3. Februar ihre erste Sitzung des Jahres 2022 abhalten. Da es sich um eine Zwischensitzung handelt, werden keine neuen Wirtschaftsprognosen veröffentlicht, was bedeutet, dass die EZB wahrscheinlich nichts Wesentliches ankündigen wird. Unsere Erwartungen: Wir erwarten keine Änderungen in der Geldpolitik, d. h. keine neue Serie von gezielten längerfristigen Refinanzierungsgeschäften (TLTRO) oder eine Staffelung. Vor Juni 2022 erscheint dies verfrüht.

Wir erwarten, dass Präsidentin Christine Lagarde den Inflationsanstieg einräumt und damit auch die Notwendigkeit, ihre Inflationsprognose für 2022 im März deutlich anzuheben.

Die Unsicherheit ist jedoch nach wie vor groß, insbesondere was die mittelfristigen Inflations- und Wachstumsaussichten betrifft. Dies wird die EZB unserer Meinung nach dazu veranlassen, jegliche wichtigen Ankündigungen zu verschieben.

Wir gehen davon aus, dass Präsidentin Lagarde sagen wird, dass Zinserhöhungen im Jahr 2022 unwahrscheinlich sind (gegenüber sehr unwahrscheinlich in der Erklärung vom Dezember).

Auf der Wachstumsseite erwarten wir keine Änderung; die Risiken für den Wirtschaftsausblick sind "weitgehend ausgewogen". Alles in allem dürfte es für Präsidentin Lagarde schwierig sein, sich angesichts der steigenden Inflationserwartungen für 2022 nicht hawkish zu geben. Wir glauben, dass Präsidentin Lagarde versuchen wird, die Markterwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung zu bremsen, jedoch ohne Erfolg. Wir erwarten eine moderate Abflachung der Euro-Swapkurve.



