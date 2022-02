FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 02. Februar

TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 ESP: Banco Santander, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen

07:00 DEU: Teamviewer AG, Jahreszahlen (detailliert) (10.45 h Call) 07:00 DEU: Siltronic, Q4-Umsatz

07:00 JPN: Sony, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Raiffeisen Bank International, Jahreszahlen 07:30 DNK: Novo Nordisk, Jahreszahlen

08:00 CHE: Glencore, Q4-Produktionsbericht

08:00 GBR: Vodafone Group, Q3-Umsatz

10:00 DEU: Salzgitter, "Strategy Day"

13:00 USA: New York Times, Q4-Zahlen

13:30 USA: Abbvie, Q4-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q4-Zahlen

22:00 USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen

22:05 USA: Qualcomm, Q1-Zahlen

22:05 USA: Meta, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Julius Bär, Jahreszahlen

FIN: Kone, Q4-Zahlen

ITA: Ferrari, Q4-Zahlen

NOR: Telenor, Jahreszahlen

USA: Boston Scientific, Q4-Zahlen

USA: The Allstate, Q4-Zahlen

USA: Spotify, Q4-Zahlen

USA: AmerisourceBergen, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q4/21 11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/22 (vorläufig)

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 01/22

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

17:00 RUS: Industrieproduktion 12/21



SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: Online-Veranstaltung "Der Siegeszug der Kryptowährungen und die Rolle der Börse Stuttgart" des Wirtschaftsrats der CDU mit dem CEO der Gruppe Börse Stuttgart, Matthias Völkel

09:00 DEU: Fortsetzung "Gipfeltreffen der Weltmarktführer". Die Veranstaltung vernetzt die "Hidden Champions" des deutschen Mittelstandes und zeigt, wie man Weltmarktführer wird und bleibt. Laut Programm werden unter anderen Audi-Chef Markus Duesmann und SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil erwartet.

DEU: Beginn Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag unter dem Motto "Aufbruch22" + 09.30 Auftaktstatement mit Landesgruppenchef Alexander Dobrindt + 10.00 Eröffnung der Klausur, internes Gespräch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Markus Söder + 12.30 Statement Söder und Dobrindt

+ 13.15 Statement Dobrindt mit dem Chef der spanischen Konservativen, Pablo Casado + 15.15 Statement Dobrindt mit dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) + 17.15 Statement Dobrindt mit dem BMW-Vorstandsvorsitzenden Oliver Zipse

11:00 DEU: Online-Pk Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV): Konjunkturprognose 2022 der Sparkassen-Finanzgruppe

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Gaspreisen in Polen (Kommission / Gazprom)

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu überhöhten Gaspreisen durch Gazprom auf mittel- und osteuropäischen Gasmärkten (Gazprom)

11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu LKW-Kartell (Scania u.a. / Kommission)

FRA: Entscheidung der EU-Kommission über die Einstufung von Investitionen in moderne Atom- und Gaskraftwerke

12:00 DEU: Leibniz-Wirtschaftsgipfel: Omikron, Inflation, Klima - Die Herausforderungen für die deutsche Wirtschaftspolitik, München

13:00 AUT: Ölförderallianz Opec+ berät über Marktlage und Produktionspolitik, Wien

HINWEIS

CHN/KOR/HKG: Feiertag, Börsen geschlossen

°



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi