Geht es nach dem Aktienkursverlauf des Mainzer Impfstoffherstellers BioNTech hatte die Börse die Pandemie bereits Ende November abgehakt. Denn danach ging es BioNTech beinahe ausschließlich nach unten. Von rund 375 US-Dollar fiel die Aktie im Tief auf nur noch 135 US-Dollar. Ein Minus von 64 Prozent in acht Wochen! Doch seit einigen Tagen präsentiert sich die Aktie wiedererstarkt. Denn ausgerechnet im maßnahmenfreien Dänemark macht sich jetzt eine Omikron-Untervariante breit, die es in sich hat…

So hat die Subvariante BA.2 in Dänemark längst die bisher dominierende BA.1-Variante verdrängt. Der Lichtblick: Eine dänische Studie hat jetzt herausgefunden, dass Impfungen sowohl das Risiko einer Infektion als auch das Risiko einer schweren Erkrankung verringern. Impfen scheint also nach wie vor das Nonplusultra ...

