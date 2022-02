von Klaus Schachinger, €uro am SonntagDie Devise lautet derzeit: Raus aus Growth, also hoch bewerteten Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlichem Wachstum, und rein in Value - Aktien mit niedrigen KGVs von Firmen mit geringeren Zuwächsen und oft hohen Dividenden. Dieser aktuelle Trend zur Umschichtung in vielem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...