Der EUR/USD hat seit den neuen Tiefstständen vom Freitag im Bereich von 1,1120 mehr als einen Cent zugelegt. Nach Ansicht der ING-Volkswirten könnte die Marke von 1,1200 bis zur Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag ein Boden sein. Höhere Renditen in der Eurzone könnten dem Euro weiterhin einen Boden bieten "Höhere Renditen in der ...

