NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zur Rose nach einem Pressebericht auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 Franken belassen. Analyst Alexander Thiel bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Bericht des Portals "Apotheke Adhoc", wonach es nach wie vor keinen konkreten Zeitplan der Agentur Gematik gebe, was die Erprobung des E-Rezeptes in Deutschland betrifft. Der Experte reagierte dabei vorsichtig, was den neuen Inhalt betrifft. Er sieht in dem Bericht eher eine Korrektur einer erst wenige Tage alten Meldung des Portals./tih/he



ISIN: CH0042615283

