DJ Aktien Schweiz fest - UBS nach Zahlen mit kräftigem Plus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Aufwärtstendenz auch am Dienstag weiter fortgesetzt. Grund war vor allem die UBS-Aktie, für die es nach den Ergebnissen für das Jahr 2021 um 8,0 Prozent nach oben ging. Die Großbank hat sich nach einem erfolgreichen Jahr teils höhere Ziele gesteckt. An dem von beständigem Wachstum geprägten Jahr 2021 sollen die Aktionäre in Form einer höheren Dividende und weiteren Aktienrückkäufen teilhaben. Der Rücksetzer im Schlussquartal beim Vorsteuergewinn war einem Rechtsaufwand geschuldet. Ohne diese Rückstellung wäre ein Anstieg um 24 Prozent verzeichnet worden. Im Gefolge ging es für die CS Group um 1,3 Prozent aufwärts.

Der SMI verbesserte sich um 1,1 Prozent auf 12.360 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 51,34 (zuvor: 41,37) Millionen Aktien.

Ein Händler meinte, zum Monatsanfang komme erneut frisches Geld an die Märkte. "Das stützt die Kurse", ergänzte er. "Zwar dürfte die Volatilität wegen der Pandemie, der Inflation und der politischen Unsicherheiten erhöht bleiben", sagte Christophe Braun, Investmentdirektor für Aktien bei Capital Group. "Aber wir sehen, dass die Gewinnschätzungen in der EU und im Vereinigten Königreich jetzt stark ansteigen - angetrieben von Finanz-, Energie- und Rohstoffunternehmen,", so der Anlage-Manager.

Die Novartis-Aktie legte um 1,2 Prozent zu. Die Finanzinvestoren Blackstone und Carlyle haben einem Agenturbericht zufolge ein Auge auf die Generika-Sparte von Novartis geworfen. Wie Bloomberg berichtet, sprechen die Investoren derzeit über die Abgabe eines gemeinsamen Gebots für Sandoz. Die Sparte könne mit rund 25 Milliarden Dollar bewertet werden. Novartis habe bisher keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob die Tochter verkauft oder abgespalten werden soll.

Nach dem Milliardenkauf von Scholle IPN verloren SIG-Aktien 5,8 Prozent. Der Deal, finanziert durch eine Mischung aus Aktien, Barmitteln und Schulden, bewertet den Produzenten von nachhaltigen Verpackungssystemen und -lösungen mit 1,36 Milliarden Euro. Nach Einschätzung von Stifel bietet der Kauf SIG eine größere globale Reichweite und zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Allerdings dürften die SIG-Margen unter Druck geraten.

Für die Aktie von Zur Rose ging es um 6,8 Prozent abwärts. Marktteilnehmer verwiesen hier auf Gewinnmitnahmen, nachdem Berichte aus Deutschland eine weitere Hängepartie bei der Einführung des deutschen E-Rezepts nahelegten.

February 01, 2022 11:47 ET (16:47 GMT)

