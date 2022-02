DJ XETRA-SCHLUSS/Anleger zum Monatsanfang zuversichtlich

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Weiter aufwärts ist es am Dienstag am deutschen Aktienmarkt gegangen. Der DAX gewann 1 Prozent auf 15.619 Punkte. Wegen des Monatsbeginns kam frisches Geld an die Märkte und stützte die Kurse. Daneben verwiesen Marktteilnehmer auf die günstigen Wirtschaftsaussichten: "Zwar dürften die Kursausschläge wegen der Pandemie, der Inflation und der politischen Unsicherheit erhöht bleiben", sagte Christophe Braun, Investment-Direktor für Aktien beim Vermögensverwalter Capital Group. "Aber wir sehen, dass die Gewinnschätzungen in der EU und in Großbritannien jetzt stark steigen", so der Anlage-Manager.

Im Blick steht nun vor allem die Europäische Zentralbank EZB mit ihrer Sitzung am Donnerstag. Die Frage ist laut Händlern, ob sie bei ihrer stoischen Haltung bleibt oder nun doch schärfere Töne Richtung geldpolitische Wende einschlägt. Geschürt worden ist die Zinsdiskussion von den neuen deutschen Inflationsdaten vom Wochenauftakt, die deutlich höher ausfielen als erwartet.

Heidelcement überrascht positiv

Größter DAX-Gewinner waren Delivery Hero, die sich nach dem Absturz um fast 40 Prozent in den vergangenen vier Wochen nun um 3,7 Prozent erholten. Dahinter folgten Conti mit 3,4 Prozent Plus und MTU, die um 3,3 Prozent stiegen. Deutsche Bank gewannen nach unerwartet starken UBS-Zahlen 3,1 Prozent.

Heidelbergcement stiegen ebenfalls deutlich um 2,6 Prozent, nachdem das Unternehmen für das vierte Quartal ein kleines Plus beim operativen Ergebnis gemeldet hatte. Berenberg sprach von einer positiven Überraschung. Die Geschäftszahlen lägen deutlich sowohl über den unternehmenseigenen Annahmen als auch über den Erwartungen des Marktes. Das Unternehmen zeige eine bemerkenswerte Widerstandskraft gegenüber einem schwierigen Umfeld.

Auf der anderen Seite kamen Henkel nach der Erholung vom Wochenauftakt wieder um 1 Prozent zurück, und Vonovia gaben um 0,9 Prozent nach.

Siltronic-Übernahme gescheitert - Aktie kräftig erholt

In der zweiten Reihe gewannen Hugo Boss mit einer Kaufempfehlung 4,2 Prozent auf 58,12 Euro, das Brokerhaus Stifel empfahl sie mit einem Kursziel von 70 Euro zum Kauf.

Noch stärker zeigten sich Siltronic mit einem Plus von 3,9 Prozent auf 120,50 Euro. Zwar ist die Übernahme von Siltronic durch Globalwafers gescheitert, weil die Unbedenklichkeitsbescheinigung durch das Bundeswirtschaftsministerium nicht erteilt wurde. Das war aber erwartet worden, der Kurs hatte bereits deutlich nachgegeben. Die Siltronic-Aktionäre, die ihre Aktien für 145 Euro je Stück angedient hatten, bekommen sie wieder in ihren Depots gutgeschrieben, auch die ehemalige Siltronic-Mutter Wacker Chemie. Wacker Chemie legten um 0,6 Prozent zu auf 128,50 Euro.

Hapag-Lloyd verloren dagegen 11,7 Prozent. Für Metzler ist hier das operative Ergebnis 2021 zwar auf einem fabelhaft hohen Niveau von 10,9 Milliarden Euro ausgefallen, aber auch knapp unter der Konsensschätzung. Die Analysten rechnen zudem damit, dass die coronabedingt positiven Effekte für den Logistiker abebben würden.

Friedrich Vorwerk wiederum stiegen mit einem Auftrag für die Hamburger Fernwärmeleitung über 70 Millionen Euro um 6,7 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.619,39 +1,0% -1,67% DAX-Future 15.606,00 +1,3% -1,44% XDAX 15.612,99 +0,5% -1,48% MDAX 33.735,99 +1,2% -3,95% TecDAX 3.504,82 +1,4% -10,60% SDAX 15.339,94 +1,5% -6,55% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,76% -30 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 32 8 0 3.899,0 74,9 88,3 MDAX 44 6 0 582,5 34,1 43,9 TecDAX 28 2 0 1.087,6 29,0 35,3 SDAX 58 11 1 274,9 13,2 14,0 ===

