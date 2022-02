Der Mainzer Impfstoff-Platzhirsch scheint langsam aber sicher in die Erfolgsspur zurückzufinden. Die "Sorge" um ein Abklingen der Pandemie hatte die Aktie um den Jahreswechsel auf eine brutale Talfahrt geschickt. Zwischen Ende November und Mitte Januar verlor der Kurs fast 65 Prozent! Doch seit einigen Tagen kennt BioNTech nur noch eine Richtung: Es geht nach oben!

Fünf der vergangenen sechs Sitzungen an der Wall Street beendete die Aktie mit Kursgewinnen und auch heute notieren die Mainzer schon wieder dick im Plus. Zur Stunde verbucht der Wert einen Anstieg von mehr als vier Prozent und schiebt sich damit erstmals seit dem 14 Januar wieder an die 180-Dollar-Marke heran. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...