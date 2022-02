DGAP-News: Anne Frank Fonds / Schlagwort(e): Rechtssache/Fonds

Anne Frank Fonds Basel schützt Urheberrechte an Werken von Anne Frank



01.02.2022 / 18:59

Stellungnahme des Anne Frank Fonds Basel zum Gerichtsentscheid vom 1. Februar 2022 01.02.2022 Auf einer belgischen Webseite sind die Werke von Anne Frank aufgeschaltet. Diese Webseite wird von einer Briefkastenfirma betrieben und ist mit Geoblocking ausgestattet. Die Briefkastenfirma wurde von der Anne Frank Stichting (AFS) und Huygens ING, eine Organisation mit Verbindung zur Königlichen Niederländischen Akademie der Wissenschaften (KNAW), eingerichtet. Der Anne Frank Fonds Basel (AFF) reichte beim zuständigen Gericht in Amsterdam Klage wegen Verletzung des Copyright gegen die Briefkastenfirma und gegen die Anne Frank Stichting sowie KNAW ein, da die Werke von Anne Frank mit dieser verdeckten Aushebelung der geschützten Urheberrechte auch in den Niederlanden leicht zugänglich werden. Das Gericht lehnte die Klage des AFF ab. Die Tatsache, dass Geoblocking heutzutage routinemässig durch Proxys und VPNs umgangen wird und dass die belgische Website und die Tagebücher daher von den Niederlanden aus leicht zugänglich sind, wurde vom Gericht nicht berücksichtigt, eben so wenig das verdeckte Handeln der Anne Frank Stichting und KNAW über eine Briefkastenfirma. John D. Goldsmith, Präsident des AFF ist besorgt: "Die Entscheidung könnte bedeuten, dass künftig von irgendjemandem aus irgendeinem Land heraus die Werke von Anne Frank rechtswidrig der ganzen Welt zugänglich gemacht werden könnten, weil dort die Urheberrechte zuerst erloschen sind. Wir werden die Urheberrechte verteidigen und die entsprechenden Massnahmen ergreifen, damit Rechtssicherheit für den Anne Frank Fonds Basel, die Verlage sowie Leserinnen und Leser geschaffen werden kann." *** Über den Anne Frank Fonds Basel

Der Anne Frank Fonds Basel (AFF) wurde 1963 als einzige Organisation von Otto Frank gegründet und vertritt die Familie Frank. Zusammen mit Verlagen ist der Fonds für die weltweite Herausgabe des "Tagebuch der Anne Frank" verantwortlich. Zudem verwaltet der Fonds die Rechte an allen weiteren Hinterlassenschaften, Schriften und Briefen der Familie. Die Non-for-Profit Organisation

engagiert sich für Projekte, die beispielsweise der Stärkung von Kinderrechten, der Aufklärung gegen Rassismus und Antisemitismus oder der Friedensförderung dienen.



Kontakt für Medienanfragen:

ANNE FRANK FONDS BASEL

Steinengraben 18

4051 Basel

Schweiz

info@annefrank.ch

https://www.annefrank.ch/de/q-and-a

