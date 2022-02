DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea fand wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Handel statt.

MITTWOCH: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea findet wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Handel statt.

AKTIENMÄRKTE (18.54 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.224,45 +1,19% -1,72% Stoxx50 3.798,87 +1,37% -0,51% DAX 15.619,39 +0,96% -1,67% FTSE 7.535,78 +0,96% +1,08% CAC 7.099,49 +1,43% -0,75% DJIA 35.135,16 +0,01% -3,31% S&P-500 4.515,54 -0,00% -5,26% Nasdaq-Comp. 14.244,94 +0,04% -8,95% Nasdaq-100 14.907,04 -0,15% -8,66% Nikkei-225 27.078,48 +0,28% -5,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 168,86% -20

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,92 88,15 -0,3% -0,23 +17,4% Brent/ICE 89,06 89,26 -0,2% -0,20 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.802,28 1.798,29 +0,2% +3,99 -1,5% Silber (Spot) 22,62 22,46 +0,7% +0,16 -3,0% Platin (Spot) 1.022,50 1.021,43 +0,1% +1,07 +5,4% Kupfer-Future 4,42 4,32 +2,3% +0,10 -0,9%

Die Ölpreise kommen von ihren jüngsten Siebenjahreshochs leicht zurück. Händler sprechen von einer überkauften Situation - angesichts der jüngsten Rally. Zinserhöhungen einer- und Inflation andererseits könnten die Konjunktur und damit die Nachfrage belasten. Doch der Ukraine-Konflikt mit dem Ölförderer Russland verhindere kurzfristig einen deutlichen Preisrückgang.

FINANZMARKT USA

Nach der zweitägigen Rally konsolidiert die Wall Street die Aufschläge. Gedämpft wird die Kauflaune zudem etwas vom Ukraine-Konflikt. Die USA treffen Vorkehrungen für den Fall eines russischen Einfalls. Doch echter Abwärtsdruck kommt nicht auf. Anleger kauften weiterhin fast überall während der Rücksetzer, wobei die Stimmung am Markt durch die bisher gute Berichtssaison beflügelt werde, heißt es. Die US-Konjunkturdaten fallen indes durchwachsen aus und liefern kaum Orientierung. Exxon Mobil steigen um 6,2 Prozent auf ein Zweieinhalbjahreshoch. Der Mineralölkonzern hat die Gewinnerwartungen geschlagen und den Umsatz um 80 Prozent gesteigert. Für die Chevron-Aktie geht es um 2,9 Prozent aufwärts. UPS schießen gar um 14,9 Prozent empor. Auch der Paketlogistiker übertrumpft die Gewinnprognosen und glänzt mit der Erlösentwicklung. Besonders gut kommt eine deutliche Anhebung der Quartalsdividende an. Im Schlepptau ziehen Fedex um 2,8 Prozent an. AT&T fallen dagegen um 4,3 Prozent. Der Telekommunikationskonzern kündigte eine Halbierung der Dividendenausschüttung an und will seine Sparte Warner Media durch eine Abspaltung veräußern. Nach einer erhöhten Prognose steigen die Chemietitel von Cabot um 10 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q

22:06 US/Alphabet Inc, Ergebnis 4Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q

22:17 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wegen des Monatsbeginns kam frisches Geld an die Märkte. Daneben sorgten die Geschäftszahlen der UBS für gute Stimmung. Es scheine, als hätten Anleger die bevorstehende Zinswende der US-Notenbank und die damit verbundenen Risiken fürs Erste verdaut, hieß es. Bis auf die kaum veränderten Telekommunikationsaktien schlossen sämtliche europäische Branchenindizes deutlich im Plus. An der Spitze rangierten Rohstoffaktien vor Banken und Finanzdienstleistern. UBS verteuerten sich nach Vorlage der Geschäftszahlen und des Ausblicks auf dieses Jahr um 8 Prozent. Der Nettogewinn war im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr zwar gesunken, aber dennoch besser ausgefallen als erwartet. Die Citigroup sprach von starken Geschäftszahlen. Am deutschen Markt zogen Deutsche Bank um 3,1 Prozent an und Commerzbank um 4,1 Prozent. Größter DAX-Gewinner waren Delivery Hero, die sich nach dem Absturz um fast 40 Prozent in den vergangenen vier Wochen nun um 3,7 Prozent erholten. Heidelbergcement stiegen um 2,6 Prozent. Berenberg sprach von einer positiven Überraschung bei den Geschäftszahlen. Hugo Boss gewannen mit einer Kaufempfehlung 4,2 Prozent. Noch stärker zeigten sich Siltronic mit einem Plus von 3,9 Prozent. Zwar ist die Übernahme von Siltronic durch Globalwafers gescheitert. Das war aber erwartet worden, der Kurs hatte bereits deutlich nachgegeben. Hapag-Lloyd stürzten nach Zahlenausweis um 11,7 Prozent ab. Metzler rechnet damit, dass die coronabedingt positiven Effekte abebben würden. Der am Vortag ausgesetzte Handel mit Faurecia lief wieder, der Kurs gewann 5,4 Prozent. Der Autozulieferer hatte die Übernahme von Hella vollzogen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Mo, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1244 +0,1% 1,1242 1,1199 -1,1% EUR/JPY 128,93 -0,3% 129,30 129,10 -1,5% EUR/CHF 1,0368 -0,4% 1,0400 1,0422 -0,1% EUR/GBP 0,8326 -0,3% 0,8351 0,8346 -0,9% USD/JPY 114,67 -0,4% 115,02 115,28 -0,4% GBP/USD 1,3505 +0,5% 1,3462 1,3421 -0,2% USD/CNH (Offshore) 6,3722 -0,1% 6,3661 6,3800 +0,3% Bitcoin BTC/USD 38.823,00 +1,0% 38.452,96 37.906,19 -16,0%

Der Dollar-Index erholt sich und liegt nur noch 0,1 Prozent im Minus. Der Euro setzt seine dynamische Erholungsbewegung des Vortages fort und steigt auf 1,1239 Dollar. In die Woche gestartet war er mit etwa 1,1150. Die vorläufigen Inflationszahlen für Januar aus Deutschland und Spanien hätten deutlich nach oben überrascht und erhöhten den Druck auf die EZB, nun doch verstärkt die Geldpolitik zu straffen, heißt es im Handel. Die Analysten der Unicredit schließen falkenhaftere Signale der EZB daher nicht aus.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Etwas fester haben die Börsen in Tokio und Sydney geschlossen. Viele andere asiatische Börsen waren wegen der Feierlichkeiten zum Mondneujahr geschlossen. Der Nikkei-225-Index gab nach erneut sehr starken US-Vorlagen anfangs deutlichere Gewinne aber ab. Starke Geschäftszahlen und überzeugende Ausblicke stützten Aktien des Elektroniksektors. So verteuerten sich NEC um 11 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose erhöht hatte. Auch TDK (+11,2%) hatte ihre Umsatz- und Gewinnziele angehoben. Ermutigende Daten aus einer Studie zu einem Covid-19-Medikament verhalfen Shionogi zu einem Plus von 10,3 Prozent. Seven & I Holdings rückten um 4,4 Prozent vor nach einem Bericht, wonach das Unternehmen seine Kaufhaussparte verkaufen wolle. Sony schlossen 0,4 Prozent höher, nachdem das Unternehmen den Kauf des Videospieleherstellers Bungie für 3,6 Milliarden Dollar bekanntgegeben hatte. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 etwas fester. Technologie- und Finanzwerte führten den Markt an. Vor allem die schwergewichteten Banken erholten sich von den Verlusten, die sie zu Wochenbeginn verzeichnet hatten. Für gute Stimmung sorgte auch die australische Notenbank (RBA). Trotz der Erholung der Wirtschaft und eines sehr zuversichtlichen Ausblicks hat sie an ihrem geldpolitischen Kurs zunächst festgehalten. Sie kündigte zwar den Ausstieg aus der quantitativen Lockerung an, betonte aber, dass dies kein Zeichen für einen baldigen Zinsanstieg sei. Technologiewerte folgten den starken Vorgaben der Nasdaq und verbesserten sich im Schnitt um 2,4 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Brain Biotech stärkt mit Zukauf Geschäft mit Lebensmittelenzymen

Die Brain Biotech AG hat in einem ersten Schritt eine Beteiligung von 62 Prozent an der Breatec BV inklusive der Comix-Aktivitäten erworben. Damit soll das Geschäft mit Enzymen für die Lebensmittelindustrie ausgebaut werden, wie das Unternehmen mitteilte. Es wurde eine Call/Put-Struktur vertraglich geregelt, um das Unternehmen bis spätestens Ende des ersten Quartals 2027 vollständig zu erwerben. Der anfängliche Kaufpreis beträgt 3,7 Millionen Euro und wird aus vorhandenen Barmitteln finanziert.

Klageregister gegen Sparkasse Mittelsachsen im Streit um Zinszahlungen eröffnet

Im Streit um aus Sicht der Verbraucherzentrale Sachsen zu niedrige Zinszahlungen an Prämiensparer hat das Bundesamt für Justiz (BfJ) das Klageregister für eine Musterfeststellungsklage gegen die Sparkasse Mittelsachsen eröffnet. Betroffene Kunden können somit ab sofort ihre Ansprüche anmelden und sich in das Register eintragen, wie das Bundesamt am Dienstag mitteilte.

Blackstone, Carlyle erwägen Gebot für Novartis-Tochter Sandoz - Agentur

Die Finanzinvestoren Blackstone und Carlyle haben einem Agenturbericht zufolge ein Auge auf die Generika-Sparte von Novartis geworfen. Wie Bloomberg berichtet, sprechen die Investoren derzeit über die Abgabe eines gemeinsamen Gebots für Sandoz. Die Sparte könne mit rund 25 Milliarden Dollar bewertet werden.

Exxon übertrifft Gewinnerwartungen und kauft wieder Aktien zurück

