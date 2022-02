CureVac lässt heute die Sektkorken knallen. Immerhin schießt der Kurs rund sechs Prozent in die Höhe. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 18,15 EUR. Der weitere Tagesverlauf wird zeigen, ob sich hier kurzfristig eine Trading-Gelegenheit eröffnet.

Am Himmel der Charttechniker überwiegen trotz der Kursgewinne die Regenwolken. Denn eine wichtige Unterstützung ist immer noch in Schlagdistanz. Dieses wichtige Tief wurde bei 14,62 EUR markiert. Für CureVac geht es jetzt also um die Wurst!

Anleger, die von CureVac nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. ...

