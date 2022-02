Die deutschen Aktienmärkte haben am Dienstag freundlich geschlossen. Und obwohl die langen öffentlichen Renditen weiter ins positive Terrain vorstießen, hielt sich heute die Zinsangst in Grenzen. Bei den Einzelwerten profitierte die Novavax-Aktie von einem Zulassungsantrag in den USA, während die Titel der Deutschen Bank weiter von dem optimistischen Sentiment nach den guten Zahlen, aber auch von den steigenden Zinsen profitierten. Varta konnte sich zudem charttechnisch stabilisieren, und die Aktie von Morphosys profitierte von einer bestätigten Kaufempfehlung ...

