DGAP-Ad-hoc: Aroundtown SA / Key word(s): Share Buyback/Real Estate
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AROUNDTOWN SA RESOLVES ON VOLUME INCREASE OF SHARE BUY-BACK PROGRAMME BY EUR 500 MILLION AND EXTENSION UNTIL 31 DECEMBER 2022
The Board of Directors of Aroundtown SA (the "Company") has resolved to increase the volume of the current share buy-back programme announced on 25 March 2021 of which over 90% has been executed, by additional EUR 500 million, limited to a maximum of additional 100 million shares in the Company. At the same time, the duration of the share buy-back programme has been extended until 31 December 2022.
DISCLAIMER
THE SECURITIES MENTIONED IN THIS ANNOUNCEMENT HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.
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IN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA (EEA), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(1)(E) OF DIRECTIVE 2003/71/EC, AS AMENDED (THE PROSPECTUS DIRECTIVE) (QUALIFIED INVESTORS). ANY PERSON IN THE EEA WHO ACQUIRES THE SECURITIES IN ANY OFFER (AN INVESTOR) OR TO WHOM ANY OFFER OF THE SECURITIES IS MADE WILL BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT IT IS A QUALIFIED INVESTOR. ANY INVESTOR WILL ALSO BE DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND AGREED THAT ANY SECURITIES ACQUIRED BY IT IN THE OFFER HAVE NOT BEEN ACQUIRED ON BEHALF OF PERSONS IN THE EEA OTHER THAN QUALIFIED INVESTORS, NOR HAVE THE SECURITIES BEEN ACQUIRED WITH A VIEW TO THEIR OFFER OR RESALE IN THE EEA TO PERSONS WHERE THIS WOULD RESULT IN A REQUIREMENT FOR PUBLICATION BY AROUNDTOWN OR ANY OF THE MANAGERS OF A PROSPECTUS PURSUANT TO ARTICLE 3 OF THE PROSPECTUS DIRECTIVE.
THIS ANNOUNCEMENT MAY CONTAIN PROJECTIONS OR ESTIMATES RELATING TO PLANS AND OBJECTIVES RELATING TO OUR FUTURE OPERATIONS, PRODUCTS, OR SERVICES, FUTURE FINANCIAL RESULTS, OR ASSUMPTIONS UNDERLYING OR RELATING TO ANY SUCH STATEMENTS, EACH OF WHICH CONSTITUTES A FORWARD-LOOKING STATEMENT SUBJECT TO RISKS AND UNCERTAINTIES, MANY OF WHICH ARE BEYOND THE CONTROL OF AROUNDTOWN SA. ACTUAL RESULTS COULD DIFFER MATERIALLY, DEPENDING ON A NUMBER OF FACTORS.
01-Feb-2022 CET/CEST The DGAP Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Aroundtown SA
|40, Rue du Curé
|L-1368 Luxembourg
|Grand Duchy of Luxembourg
|Phone:
|+352 288 313
|E-mail:
|info@aroundtown.de
|Internet:
|http://www.aroundtown.de
|ISIN:
|LU1673108939, XS1227093611, XS1336607715, XS1403685636, XS1449707055, XS1532877757, XS1540071724, XS1586386739, XS1649193403, XS1700429308, XS1715306012, XS1761721262, XS1815135352, XS1753814141, CH0398677689, XS1857310814
|WKN:
|A2DW8Z, A1Z07A, A18V71, A180VY, A1839S, A1899S, A19LQR, A19QUX, A19Q3W, A19VK9, A19Z76, A19U7Q
|Indices:
|MDAX, MSCI, STOXX Europe 600, S&P 350, FTSE EPRA/NAREIT, GPR 250
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Berlin, Stuttgart; Dublin, Luxembourg Stock Exchange, SIX
|EQS News ID:
|1275488
|End of Announcement
|DGAP News Service
1275488 01-Feb-2022 CET/CEST