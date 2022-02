Im Umfeld des gestern um 3,3 % hochspringenden NASDAQ 100-Indexes, was fraglos der immer stärkeren Eskomptierung von mindestens 3 FED-Leitzinserhöhungen in diesem Jahr und einer seit Jahresanfang in der massiven Korrektur praktisch aller Technologieaktien eingetreten brachialen Unterbewertung dieses Segments zuzuschreiben war, brannte gerade auch die Aktie von Plug Power heute ein wahres Kursfeuerwerk ab und schoss unter klarer Überwindung ihres seit 22.11.2021 etablierten sehr steilen Abwärtstrends um + 16,6 % auf einen Schlusskurs von 21,89 USD nach oben.Auch ...

