Nachdem in der vergangenen Woche teilweise eine deprimierende Stimmung an den Märkten herrschte und zahlreiche Titel in hohem Tempo in Richtung Süden segelten, redete so mancher Beobachter schon vom nächsten Crash an den Börsen, ausgelöst vor allem durch die Aussicht auf steigende Zinsen im laufenden Jahr. Am gestrigen Tage war davon allerdings nichts zu spüren.Unzählige Aktien, die in den letzten Tagen unter Druck standen, meldeten sich mit fulminanten Kursgewinnen zurück. Plug Power (US72919P2020) schoss dabei ganz klar den Vogel ab mit ...

