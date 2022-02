VANCOUVER, British Columbia, Feb. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V und ASX: EMN; OTCQX: EUMNF; Frankfurt: E06) (das "Unternehmen" oder "EMN") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen für den Kauf und die Tilgung der 1,2%-igen NSR-Gebühr ("NSR") am Chvaletice Manganprojekt 4.820.109 Stammaktien ("Aktien") ausgegeben und 1.800.000 USD gezahlt hat.



Im Anschluss an die Ankündigung vom 24. Januar 2022 hat das Unternehmen 4.820.109 Aktien zum Preis von 0,47262 CAD je Aktie (die "Aktienzahlung") im Wert von 2.278.080 CAD (1.800.000 USD basierend auf dem Wechselkurs zwischen USD und CAD der Bank of Canada am 24. Januar 2022) ausgegeben und 1.800.000 USD zur Begleichung der Restschuld aus den Lizenzaufhebungsverträgen vom 31. Mai 2021 gezahlt.

In Übereinstimmung mit den kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange unterliegen die zur Aktienzahlung ausgegebenen Aktien einer gesetzlichen Mindesthaltefrist von vier Monaten und einem Tag, die am 1. Juni 2022 abläuft.

Über Euro Manganese Inc.

Euro Manganese Inc. ist ein Batteriematerialienunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Entwicklung des Chvaletice Manganprojekts liegt, an dem es zu 100 % beteiligt ist. Das vorgeschlagene Projekt befasst sich mit der Aufbereitung einer bedeutenden Manganlagerstätte in Abraumhalden einer stillgelegten Mine, die strategisch günstig in der Tschechischen Republik gelegen ist. Ziel des Unternehmens ist es, ein führender, wettbewerbsfähiger und umweltfreundlicher Anbieter von ultrahochreinen Manganprodukten im Herzen Europas zu werden, der sowohl die Industrie für Lithium-Ionen-Batterien als auch andere hochtechnologische Anwendungen bedient.

Genehmigt zur Freigabe durch den CEO von Euro Manganese Inc.

Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) oder die ASX übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Kontakt: Euro Manganese Inc. Dr. Matthew James Fausto Taddei Präsident und CEO Vizepräsident, Unternehmensentwicklung +44 747 229 66 88 und Corporate Secretary + 1-604-681-1010 Durchwahl 105 Medienanfragen: Ron Shewchuk Director of Communications +1-604-781-2199 E-Mail: info@mn25.ca (mailto:info@mn25.ca) Website: www.mn25.ca (http://www.mn25.ca)

Anschrift des Unternehmens: #709 -700 West Pender St., Vancouver, British Columbia, Kanada, V6C 1G8