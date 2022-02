Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -Pepperstone hat seine neue Partnerschaft mit der branchenführenden Social-Charting-Plattform TradingView bekannt gegeben. Ab heute können Pepperstone-Kunden auf der ganzen Welt auf die fortschrittlichen Charts und Analysen von TradingView sowie auf leistungsstarke Handelswerkzeuge zugreifen und mit dem weltweit größten sozialen Netzwerk von Händlern interagieren.Tony Gruebner, Chief Marketing Officer von Pepperstone, sagte dazu:"TradingView bietet eines der beeindruckendsten und am stärksten nachgefragten webbasierten Charting-Tools und Social Trading-Community-Erfahrungen. Bei Pepperstone sind wir kundenorientiert und immer darauf bedacht, führende Technologien und Tools anzubieten, die das Handelserlebnis bereichern. Wir freuen uns sehr, mit Spotware und cTrader zusammenzuarbeiten und TradingView in unser umfangreiches Portfolio an Handelstechnologien aufzunehmen, die es unseren Kunden ermöglichen, so zu handeln, wie sie es möchten."Die Integration von Pepperstone in TradingView wurde von Spotware Trading Technology unterstützt. Alexander Geralis, Leiter der Geschäftsentwicklung bei Spotware, sagte:"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Pepperstone zu erweitern, indem wir ihre Integration in TradingView unterstützen. Diese Zusammenarbeit stellt für Spotware ein neues Unterfangen dar und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg unseres Unternehmens, der im Einklang mit den Grundwerten unseres Unternehmens steht, die Bedürfnisse der Händler in den Vordergrund zu stellen. Im Namen von Spotware und cTrader freuen wir uns auf diese Partnerschaft und darauf, in Zukunft weitere Integrationen von Drittanbieterdiensten zu unterstützen."Die Community und die Super-Charting-Funktionen von TradingView in Verbindung mit der transparenten Preisgestaltung, der schnellen Ausführung, dem umfangreichen Produktangebot und dem preisgekrönten Kundenservice von Pepperstone werden den Händlern in Zukunft große Chancen eröffnen.Die Pepperstone-Integration mit TradingView wird bald in China und Deutschland verfügbar sein.Informationen zu PepperstonePepperstone wurde 2010 gegründet und hat sich zu einem preisgekrönten globalen Online-Devisen- und CFD-Broker entwickelt, der für seinen außergewöhnlichen Kundenservice bekannt ist. Die Pepperstone-Gruppe hat verbundene Unternehmen auf der ganzen Welt und wird von der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), der Securities Commission of the Bahamas (SCB), der Dubai Financial Services Authority (DFSA), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Capital Markets Authority of Kenya (CMA) reguliert.https://www.pepperstone.com/Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1673397/pepperstone_group_Logo.jpgPressekontakt:Sheetal Maharaj,media@pepperstone.com,+61 487 43 3825Original-Content von: Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161300/5136249