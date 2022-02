Der Marktführer in dieser Kategorie gibt in aus den Millionen von kryptogestützten Karten, die in 40 Ländern ausgegeben wurden, gewonnene Einblicke

i2c Inc.ein führender Anbieter digitaler Zahlungs- und Bankentechnologie, veröffentlichte heute einen einzigartigen Bericht über kryptogestützte Karten, eine der am schnellsten wachsenden Kartenkategorien der Welt. Der Bericht untersucht Konto- und Transaktionsdaten von mehr als 4.000 traditionellen und kryptogestützten Kartenprogrammen aus 40 Ländern und drei Kontinenten.

Mit mehr als fünf Millionen kryptogestützten Karten auf seiner globalen Plattform ist i2c der weltweit führende Partner für die Ausgabe und Verarbeitung von Kryptowährungskarten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Krypto-Studien zeichnet sich der Bericht dadurch aus, dass er sich auf tatsächliches Verhalten (Transaktionsdaten) sowie auf verifizierte demografische Daten stützt und nicht auf Aussagen der Befragten. Zu den Höhepunkten des Berichts gehören Ergebnisse, die gängige Vorstellungen über Krypto-Nutzer zu widerlegen scheinen und sowohl den globalen Charakter als auch die grenzenlosen Vorteile der Technologie unterstreichen:

45 der Kryptokarteninhaber sind über 35 Jahre alt

Kryptogestützte Kartenprogramme wickeln grenzüberschreitende Transaktionen mehr als doppelt so häufig ab wie traditionelle Karten

Kryptogestützte Kartenprogramme weisen höhere Dollar-Volumen (7 %) für grenzüberschreitende Transaktionen auf als traditionelle Kartenprogramme

"Kryptokarten bieten der Zahlungsverkehrsbranche bahnbrechende Neuerungen und zeigen, was für ein wirklich globales Zahlungsprogramm möglich ist", sagte Jim McCarthy, Präsident von i2c. "Wir haben im vergangenen Jahr ein exponentielles Wachstum von Kryptokonten erlebt, zusammen mit Innovationen und einem Engagement, die die Art und Weise, wie wir über Zahlungen und Karteninhaber denken, verändern."

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: Kryptogestützte Karten: Hinter den Zahlen

