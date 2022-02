GE Current, ein Unternehmen von Daintree, hat die Übernahme des Geschäftsbereichs für gewerbliche und industrielle Beleuchtung (C&I) von Hubbell Incorporated abgeschlossen und damit ein führendes Unternehmen für ganzheitliche Beleuchtungslösungen geschaffen. Das kombinierte neue Unternehmen wird unter dem Namen Current firmieren.

Zusammenführung zweier legendärer Unternehmen mit einer langen Innovationsgeschichte, starken Marken und Anwendungserfahrung

Strategisch so positioniert, dass nun alle Investitionen in Beleuchtungs- und Steuerungslösungen fließen

Verbesserte Vertriebspräsenz und digitale Tools, um die Bedürfnisse der Kunden einfacher, schneller und effizienter zu erfüllen

Starke neue Produktpipelines und gemeinsame patentierte Technologien werden den Kunden zusätzlichen Nutzen bringen

"Dies ist ein aufregender Tag für das C&I-Beleuchtungsgeschäft von Current und Hubbell, da wir uns zusammenschließen, um ein Kraftpaket auf dem Markt für LED-Beleuchtung und -Steuerung zu schaffen", sagte Manish Bhandari, Präsident und CEO von Current. "Gemeinsam verfügen wir über eine unübertroffene Breite und Tiefe an Produkten, Lösungen und Fachwissen, was unserem vielfältigen Kundenstamm jetzt und in Zukunft mehr Innovation und Service bieten wird."

Hubbells Geschäftsbereich C&I Lighting ist ein führender Anbieter von professioneller Beleuchtung, Beleuchtungssteuerung und vernetzter Beleuchtung mit einem umfassenden Sortiment an Innen- und Außenbeleuchtungsprodukten für industrielle, gewerbliche und institutionelle Anwendungen. Zu den Marken, die Teil der Übernahme sind, gehören Architectural Area Lighting, Beacon, LiteControl, Kim Lighting, Columbia Lighting, Prescolite, Dual-Lite, Compass, Kurt Versen, Hubbell Outdoor Lighting, Hubbell Controls Solutions und Whiteway.

Das fusionierte Unternehmen bietet nun ein umfangreiches Produktportfolio an Lampen, Leuchten und Steuerungen, das speziell auf die Märkte für C&I, Beschilderung, Straßenbau, Gartenbau und Transport zugeschnitten ist. Die Übernahme erweitert auch die Basis von Currents Vertriebspartnerschaften und spezifischen Agentennetzwerken für die definierten Geschäfte und Marken.

Über GE Current, ein Daintree-Unternehmen:

Current bereichert gewerbliche und industrielle Einrichtungen, Städte, Gewächshäuser und alle dazwischen liegenden Spezialanwendungen mit fortschrittlicher Beleuchtung und intelligenten Steuerungen. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern erzielen wir die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden. Zu unseren bewährten Marken gehören Albeo, Arize, Daintree, Evolve, Forum, Immersion, LightGrid, LightSweep, Lumination, ProLine, Tetra, TriGain und 365DisInFx. Sehen Sie unter www.gecurrent.com, warum bei Current immer etwas los ist, und besuchen Sie Hubbells Geschäftsbereich C&I Lighting unter www.hubbell.com/hubbelllightingci/en. Current ist Teil des Portfolios des American Industrial Partners Fund VI.

