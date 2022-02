REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger' zu Kretschmann / Corona-Lockerungen:

"Einiges spricht dafür, rechtzeitig Exitstrategien zu entwerfen. Zu häufig war die Politik in der Pandemie bereits unvorbereitet und reagierte auf absehbare Entwicklungen mit Verzögerung. Die Diskussion über Öffnungsschritte von vornherein abzuwürgen, offenbart ein antidemokratisches Führungsverständnis, das Andersdenkenden das Wort verbieten will. Außerdem ist es strategisch unklug, sich bis ins Frühjahr festzulegen. Stattdessen sollte die Politik Gegenmaßnahmen der aktuellen Corona-Situation anpassen. Denn nur verhältnismäßige Beschränkungen finden Rückhalt in der Bevölkerung."/yyzz/DP/he