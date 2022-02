BERLIN (dpa-AFX) - Der künftige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat einen stärkeren militärischen Beitrag Deutschlands im Ukraine-Konflikt gefordert - etwa mit der Lieferung von Waffen zur Verteidigung. "Wenn sich die Ukrainer heute hilfesuchend an Deutschland wenden, sollten wir sie mit Defensivwaffen unterstützen", sagte Heusgen den Zeitungen der Funke Mediengruppe und der französischen Zeitung Ouest-France (Mittwoch). Zwar gelte in Deutschland traditionell die Regel, keine Rüstungsgüter in Konfliktregionen zu liefern. "Aber ich glaube, wir machen es uns zu leicht, wenn wir grundsätzlich sagen: keine Waffen an die Ukraine. Wir müssen neben unserer Zurückhaltung auch daran denken, dass während des Zweiten Weltkriegs deutsche Sicherheitskräfte Massaker an jüdischen Ukrainern verübt haben", sagte der langjährige außenpolitische Berater der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Für den Fall einer russischen Invasion in die Ukraine sprach sich Heusgen für "scharfe Sanktionen" aus. "Man sollte kein Instrument von vornherein ausschließen - auch nicht die Abkoppelung Russlands vom Interbankensystem Swift", sagte Heusgen, der zuletzt ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen war. Als Chef der Münchner Sicherheitskonferenz tritt Heusgen nach der diesjährigen Veranstaltung an, die vom 18. bis 20. Februar stattfindet. Heusgen löst dann Wolfgang Ischinger in dem Amt ab./shy/DP/zb