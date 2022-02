Ermittler untersuchen Details zu mutmaßlichen Polizistenmördern

Kaiserslautern - Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in der Pfalz untersuchen die Ermittler weitere Details zu den beiden festgenommenen Tatverdächtigen. Die Behörden wollen unter anderem klären, ob die Männer über Waffenbesitzkarten verfügten. Bei der Festnahme der Männer am Montag war ein großes Waffenarsenal sichergestellt worden. Die Ermittler wollen auch den rund 150 Hinweisen nachgehen, die zu dem Verbrechen bislang eingegangen sind. Seit gestern sitzen die 32 und 38 Jahre alten Saarländer wegen Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft.

Linda Nobat muss das Dschungelcamp verlassen



Berlin - Das RTL-Dschungelcamp verliert eine weitere Teilnehmerin: Mit Model Linda Nobat muss die vierte Frau in Folge aus dem Camp ausziehen. Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin erhielt am Abend die wenigsten Zuschauerstimmen. Komplett überrascht zeigte sich Nobat nicht von der Entscheidung. "So oder so. Morgen sehe ich meine Familie", sagte die 26-Jährige. Bei der Dschungelprüfung galt es, von einem Trampolin aus in ein Netz zu springen, das über dem Blyde River Canyon aufgespannt war. Eric Stehfest und Manuel Flickinger trauten sich und sammelten vier von sieben Sternen.

Ein toter Schüler nach Schüssen vor Schule in US-Staat Minnesota

Richfield - Zwei Schüler sind vor einer Schule im US-Bundesstaat Minnesota angeschossen worden - einer von ihnen erlag seinen Verletzungen. Der andere Schüler befinde sich in einem kritischen Zustand, sagte der Polizeichef der Stadt Richfield. Der Vorfall habe sich auf dem Fußgängerweg vor der Schule ereignet. Die Verdächtigen seien vom Tatort geflohen. Die Polizei machte keine Angaben zum Alter der Schüler oder einem möglichen Hintergrund der Tat.

Schüsse an Hochschule in den USA - zwei Campus-Polizisten tot

Bridgewater - An einer Hochschule im US-Bundesstaat Virginia sind zwei Campus-Polizisten erschossen worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, teilten Hochschule und Polizei mit. Die Tat hatte sich am Mittag auf dem Campus des Bridgewater College ereignet. Der mutmaßliche Schütze sei zunächst geflohen und dann kurze Zeit später gefasst worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Keine Rettung aus verrauchtem Haus: Frau und Kind tot



Mönchengladbach - In einem verrauchten Haus in Mönchengladbach hat die Polizei eine tote Frau und ein schwerstverletztes Kind gefunden. Trotz aller Bemühungen des Notarztes und der Rettungskräfte starb auch das Kind noch am Abend im Krankenhaus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Polizei ermittelt. Die Identität der Frau sei noch nicht abschließend geklärt. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei den Personen um die Mutter und ihr leibliches Kind handeln", heißt es in einer Mitteilung.

Spektakuläre Seitenwindlandung in London - Flugzeug touchiert Boden

London - Mit einem spektakulären Manöver haben Piloten eines Passagierflugzeugs beim Anflug auf den Londoner Flughafen Heathrow auf heftige Seitenwind reagiert. Die Maschine vom Typ Airbus A321 setzte dabei offensichtlich kurz mit dem Rumpf auf der Landebahn auf, nachdem nur ein Reifensatz die Erde berührt hatte. Dann startete der Jet durch. In einem zweiten Versuch klappte dann die Landung der Maschine, die im schottischen Aberdeen gestartet war./n1/DP/zb