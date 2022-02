Die Stadt Tampere ist bereit, in 100 Tagen die Welt des Eishockeys daheim zu empfangen, wenn die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 der Herren in Finnlands "Hauptstadt des Eishockeys" startet. Das Turnier wird vom 13. bis 29. Mai 2022 ausgetragen. Der populärste Sport Finnlands kehrt zurück zu seinen Wurzeln, jedoch in ein ganz neues Haus die Spiele in Tampere werden in der kürzlich errichteten Tampere Deck Arena ausgetragen, Europas führender Mehrzweckhalle.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220201005087/de/

Local hockey legends Lasse Oksanen (left) and Ville Nieminen (right) on the ice of Lake Näsijärvi in Tampere. Oksanen has scored most international goals (101) for Team Finland. Nieminen won NHL Stanley Cup with Colorado Avalanche in 2001. (Photo: Business Wire)