DORTMUND (dpa-AFX) - Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Berater Matthias Sammer wollen einem Medienbericht zufolge ihre Zusammenarbeit verlängern. Wie die "Sport Bild" ohne Angaben von Quellen am Mittwoch schreibt, hätten sich beide Seiten "in den nächsten Wochen verabredet, um zu besprechen, wie es weitergeht". Der 54 Jahre alte Sammer arbeitet seit 2018 als externer Berater des BVB. Vor den demnach anstehenden Gesprächen mit der Vereinsführung um Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gebe es "eine klare Tendenz", dass der Ex-Nationalspieler verlängern solle, so die "Sport Bild"./wom/DP/zb