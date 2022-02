General Motors lässt sich vom weltweiten Chipmangel nicht von seinem Kurs abbringen. Der US-Autobauer stellte für dieses Jahr ein Betriebsergebnis von 13 bis 15 Milliarden Dollar in Aussicht. "Angesichts der sich verbessernden Aussichten für Halbleiter in den USA und China erwarten wir, dass unsere Ergebnisse 2022 stark bleiben", erklärte das Unternehmen am Dienstag. 2021 steigerte GM das Betriebsergebnis (Ebit) um fast die Hälfte auf 14,3 Milliarden ...

