Aktien: Biontech-Impfung für Kleinkinder in den USA - Aktie zeigt Reaktion

In den USA könnte der Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer einem Zeitungsbericht zufolge für unter Fünfjährige bis Ende Februar zur Verfügung stehen. Die Aktie zeigt nach dem Absturz eine Reaktion. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Biontech und Pfizer aufgefordert, einen Antrag auf eine Notfallzulassung für die Zweifachimpfung für Kinder zwischen sechs Monaten bis fünf Jahren einzureichen, damit die Behörde mit der Prüfung der Daten beginnen kann. Die beiden Impfstoffhersteller hatten Mitte Dezember mitgeteilt, sie würden ihre Studie zum Einsatz des Impfstoffs bei Kindern im Alter von sechs Monaten bis unter fünf Jahren um die Verabreichung einer dritten Impfdosis erweitern. Grund dafür waren erste Daten, dass nach zwei Dosen bei sechs bis 24 Monate alten Kindern der Impfstoff zwar vergleichbar wirkte wie bei 16- bis 25-Jährigen, bei Kindern von zwei bis unter fünf Jahren jedoch nicht. Deshalb wird nun mit einer dritten Dosis getestet, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Um mit dem Impfen früher starten zu können, solle nun bereits mit der Überprüfung von zwei Dosen begonnen werden. Die Berater der FDA wollen Mitte Februar über den Antrag mit zwei Dosen beraten werden. Biontech und Pfizer hatten ursprünglich geplant, bei erfolgreichem Verlauf der Studie mit drei Dosen den Behörden in der ersten Hälfte dieses Jahres Daten zur Unterstützung einer Notfallzulassung für Kinder unter fünf Jahren vorzulegen. Biontech-Aktie mit Gegenbewegung nach Absturz

Die Aktie von Biontech hat seit dem Rekordhoch im August mehr als 50 Prozent seines Wertes verloren und einen knackigen Abwärtstrend ausgebildet. Die Unterstützung bei 135 Dollar wurde allerdings erfolgreich getestet, auch der MACD (Momentum) dreht leicht nach oben du stützt den Titel. Nun steht der nächste Widerstand bei knapp 200 Dollar kurz vor einem Test. Die 200-Tagelinie (rot) ist mit 260 Dollar allerdings noch ein gutes Stück entfernt.

