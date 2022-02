MADRID (dpa-AFX) - Nach einem Milliardenverlust im ersten Corona-Jahr ist die spanische Großbank Santander 2021 deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Überschuss erreichte 8,1 Milliarden Euro und damit mehr als vor der Krise im Jahr 2019, wie das Institut am Mittwoch in Madrid mitteilte. Im Vorjahr hatte hier wegen drohender Kreditausfälle und Abschreibungen auf mehrere Geschäftsteile im Ausland ein Verlust von knapp 8,8 Milliarden Euro gestanden.

Das Tagesgeschäft lief diesmal sogar so gut wie nie zuvor: Vor Steuern und Sondereffekten erzielte die Großbank 2021 einen Rekordgewinn von 15,3 Milliarden Euro, auch weil sie deutlich weniger Geld für gefährdete Kredite zurücklegen musste als 2020.

Im laufenden Jahr will Bankchefin Ana Botín die Erträge - also die Einnahmen der Bank - um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigern. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital soll von zuletzt knapp 12 Prozent auf über 13 Prozent zulegen./stw/ngu/jha/