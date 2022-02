Im DAX winken auch am Mittwoch Gewinne: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,5 Prozent höher auf 15.705 Punkte, nachdem er schon am Montag und Dienstag um insgesamt fast zwei Prozent zulegen konnte.An der Wall Street war die dynamische Erholung am Vorabend weiter gegangen. "Die Euphorie ist zurück auf dem Parkett", betonte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Der positive Verlauf der Berichtssaison wiegt aktuell schwerer als die Zinswende ...

