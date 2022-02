DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea ruht der Börsenhandel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

DONNERSTAG: In China (Kernland und Hongkong) findet wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA I

Mit Spannung werden die Inflationsdaten für Januar aus dem Euroraum erwartet, zumal sie einen Tag vor dem Treffen der EZB veröffentlicht werden, die wegen der hohen Inflation zunehmend unter Druck steht, zu handeln. Der Inflationsdruck im Euroraum dürfte im Januar zwar nachgelassen haben - allerdings nicht so stark wie ursprünglich erwartet. Bereits veröffentlichte Verbraucherpreisdaten aus Deutschland, Frankreich und Spanien machen es wahrscheinlich, dass die Verbraucherpreise auf Monatssicht nicht wie prognostiziert um 0,5 Prozent gesunken, sondern gestiegen sind. Deshalb dürfte die Jahresinflationsrate auch nicht auf 4,3 (Dezember: 5,0) Prozent gefallen sein, sondern weniger stark. Wie aus den deutschen Inflationsdaten hervorgeht, ließ im Januar der Teuerungsdruck bei Industriegütern, Nahrungsmitteln und Dienstleistungen zwar nach, doch wurde das von einer anziehenden Inflation bei den Energiepreisen überkompensiert. Der Wegfall der Mehrwertsteuernormalisierung von Anfang 2021 aus dem Jahresvergleich konnte den Anstieg der Öl- und Gaspreise also nicht wettmachen.

TAGESTHEMA II

Die EU-Kommission legt ihren endgültigen Vorschlag zur Einstufung von Gas und Atomkraft als nachhaltige Energiequellen vor. Um die sogenannte Taxonomie zu stoppen, sind die Hürden für die EU-Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament hoch. Besonders aus Deutschland kam starke Kritik an dem Vorschlag. Brüssel hatte den Mitgliedstaaten zur Jahreswende vorgeschlagen, Gas und Atom als "grün" einzustufen. Ein entsprechender Beschluss Brüssels käme einer Empfehlung an Finanzinvestoren gleich, in die aufgenommenen Energiebereiche zu investieren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q

07:00 DE/Teamviewer AG, ausführliches Jahresergebnis

07:00 DE/Siltronic AG, Jahresergebnis

07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 4Q

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Jahresergebnis

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Vodafone Group plc, Zwischenbericht 3Q

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 2021

11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 4Q

13:20 NL/Ferrari NV, Ergebnis 4Q

13:30 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q

22:01 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung) Eurozone PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+4,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+5,0% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+2,6% gg Vj - IT 11:00 Verbraucherpreise Januar (vorläufig) PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +807.000 Stellen 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.711,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.565,75 +0,7% E-Mini-Future Nsdq-100 15.189,75 +1,3% Nikkei-225 27.533,60 +1,7% Schanghai-Composite Feiertag +/- Ticks Bund -Future 168,94 +14 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.619,39 +1,0% DAX-Future 15.661,00 +0,8% XDAX 15.669,02 +0,8% MDAX 33.735,99 +1,2% TecDAX 3.504,82 +1,4% EuroStoxx50 4.224,45 +1,2% Stoxx50 3.798,87 +1,4% Dow-Jones 35.405,24 +0,8% S&P-500-Index 4.546,54 +0,7% Nasdaq-Comp. 14.346,00 +0,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 168,80 -26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Weiter auf Erholungskurs werden die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch erwartet. Gestützt wird die Stimmung unter anderem von festen Vorlagen aus Asien. Daneben profitiert der Markt weiter von einer starken Berichtssaison, am Dienstagabend hat unter den großen Konzernen Alphabet (Google) den Markt positiv überrascht. "Und zudem scheint die Angst vor der Zinswende nun abzuebben", sagt ein Händler. Impulse werden von der Berichtssaison in Europa erwartet sowie von neuen Preisdaten aus der Eurozone. Am Donnerstag könnte dann die Sitzung der Europäischen Zentralbank die Märkte beeinflussen.

Rückblick: Fest - Zum Monatsbeginns kam frisches Geld an die Märkte, was mit sehr starken Vorgaben der Wall Street für steigende Kurse sorgte. Es scheine, als hätten Anleger die bevorstehende Zinswende der US-Notenbank und die damit verbundenen Risiken fürs Erste verdaut, hieß es. Bis auf die kaum veränderten Telekommunikationsaktien schlossen sämtliche europäische Branchenindizes deutlich im Plus. An der Spitze rangierten Rohstoffaktien vor Banken und Finanzdienstleistern. UBS verteuerten sich nach Vorlage der Geschäftszahlen und des Ausblicks auf dieses Jahr um 8 Prozent. Die Citigroup sprach von starken Geschäftszahlen. Der am Vortag ausgesetzte Handel mit Faurecia lief wieder, der Kurs gewann 5,4 Prozent. Der Autozulieferer hatte die Übernahme von Hella vollzogen.

DAX/MDAX/TECDAX

Freundlich - Größter DAX-Gewinner waren Delivery Hero, die sich nach dem Absturz um fast 40 Prozent in den vergangenen vier Wochen um 3,7 Prozent erholten. Dahinter folgten Continental (+3,4%) und MTU (+3,3%). Deutsche Bank gewannen nach unerwartet starken UBS-Zahlen 3,1 Prozent. Heidelbergcement stiegen um 2,6 Prozent nach einer laut Berenberg positiven Überraschung beim Geschäftsausweis. Hugo Boss verteuerten sich mit einer Kaufempfehlung um 4,2 Prozent. Siltronic legten um 3,9 Prozent zu, nachdem die Übernahme durch Globalwafers wie ohnehin schon erwartet gescheitert ist. Der Kurs hatte im Vorfeld schon deutlich nachgegeben. Hapag-Lloyd sackten um 11,7 Prozent ab. Laut Metzler verfehlte das operative Ergebnis trotz eines hohen Niveaus die Konsensschätzung.

XETRA-NACHBÖRSE

Aroundtown wurden bei Lang & Schwarz 2,6 Prozent höher gesehen. Das Unternehmen nimmt weitere 500 Millionen Euro in die Hand, um bis zu 100 Millionen eigene Aktien zusätzlich zu erwerben. Varta wurden nachrichtenlos 5 Prozent höher getaxt. Nach Aussage eines Händlers waren die Umsätze sehr hoch.

USA - AKTIEN

Fester - Nach der zweitägigen Rally setzte sich der Aufwärtstrend zwar fort, aber mit geringerem Tempo. Nach einer anfänglichen Konsolidierung nahmen die Kurse im späten Handel wieder Fahrt auf. "Anleger kaufen in dieser Woche weiter fast überall, wobei die Stimmung am Markt durch die bisher gute Berichtssaison, in der die meisten Unternehmen die Erwartungen übertroffen haben, beflügelt wird", sagte Analyst Pierre Veyret von Activtrades. Exxon Mobil stiegen um 6,4 Prozent, nachdem der Mineralölkonzern die Gewinnerwartungen übertroffen und den Umsatz um 80 Prozent gesteigert hatte. Für die Chevron-Aktie ging es 2,6 Prozent aufwärts. United Parcel Service schossen um 14,1 Prozent empor. Der Konzern übertraf die Gewinnprognosen des Marktes und glänzte außerdem mit der Erlösentwicklung. Gut kam auch die deutliche Anhebung der Quartalsdividende an. Im Schlepptau zogen Fedex um 2,5 Prozent an.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,18 +0,0 1,18 44,7 5 Jahre 1,63 +2,1 1,61 37,1 7 Jahre 1,76 +2,5 1,74 32,4 10 Jahre 1,80 +1,8 1,78 28,7 30 Jahre 2,13 +1,6 2,11 22,5

Am US-Anleihemarkt erholten sich die Renditen von anfänglichen Verlusten und legten leicht zu. Nach dem volatilen Januar, in dem die zehnjährige Rendite zwischenzeitlich auf ein Zweijahreshoch um 1,9 Prozent gestiegen war, sprachen Teilnehmer von einer Stabilisierung. Anleger positionierften sich weiter für den erwarteten Zinserhöhungszyklus durch die US-Notenbank, der im März beginnen dürfte. In den Fokus rücke der US-Arbeitsmarktbericht für Januar am Freitag, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:47 Uhr % YTD EUR/USD 1,1269 -0,0% 1,1271 1,1241 -0,9% EUR/JPY 129,30 +0,0% 129,27 128,99 -1,2% EUR/CHF 1,0386 +0,0% 1,0854 1,0376 +0,1% EUR/GBP 0,8333 -0,0% 0,8334 0,8325 -0,8% USD/JPY 114,74 +0,0% 114,69 114,76 -0,3% GBP/USD 1,3523 -0,0% 1,3526 1,3501 -0,1% USD/CNH 6,3723 +0,0% 6,3703 6,3723 +0,3% Bitcoin BTC/USD 38.475,33 -0,6% 38.715,04 38.957,41 -16,8%

Der Dollar gab weiter nach, der Dollar-Index verlor weitere 0,3 Prozent. Der Euro stieg auf 1,1269 Dollar. In die Woche gestartet war er mit etwa 1,1150. Die vorläufigen Inflationszahlen für Januar aus Deutschland und Spanien hätten nach oben überrascht und erhöhten den Druck auf die EZB, die Geldpolitik zu straffen, hieß es. Die Analysten der Unicredit schließen daher falkenhaftere Signale der EZB am Donnerstag nicht aus.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,40 88,20 +0,2% 0,20 +18,1% Brent/ICE 89,40 89,16 +0,3% 0,24 +15,3%

Die Ölpreise stiegen nach anfänglichen Verlusten ganz leicht. Händler sprachen von einer überkauften Situation nach der jüngsten Rally auf Siebenjahreshochs. Die Blicke seien auf das Treffen der Opec+ am Mittwoch gerichtet, hieß es. Dort dürfte eine weitere Produktionssteigerung von 400.000 Barrel pro Tag ab März beschlossen werden. Der Ukraine-Konflikt verhindere derweil kurzfristig einen deutlichen Preisrückgang.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,86 1.801,09 -0,2% -3,24 -1,7% Silber (Spot) 22,70 22,65 +0,2% +0,05 -2,6% Platin (Spot) 1.031,96 1.030,45 +0,1% +1,51 +6,3% Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,2% +0,01 -0,4%

Der weiter nachgebende Dollar und die geopolitischen Spannungen verschafften dem Gold (+0,2%) leichten Zulauf, der Goldpreis stieg wieder über die Marke von 1.800 Dollar. Auch als Inflationsschutz sei das Edelmetall gesucht gewesen, hieß es.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat eine Rücknahme von Corona-Maßnahmen für März in Aussicht gestellt.

- Ein Subtyp der Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich weltweit rasch aus. Mittlerweile wurde die Untervariante BA.2 nach Angaben der WHO in 57 Ländern nachgewiesen.

- Die Zahl der Corona-Neuinfektionen und die Inzidenz haben neue Höchstwerte erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden mit 208.498 (Vorwoche 164.000) an. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag 1.227 (941), und damit über dem bisherigen Rekord von 1.206.

- Norwegen hebt die meisten Corona-Beschränkungen auf. Die Regierung kündigte unter anderem das Ende der Homeoffice-Pflicht und das Alkoholverbot in Bars und Restaurants nach 23.00 Uhr an.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) wird laut Gouverneur Philip Lowe "alles Notwendige tun", um die Inflation im Laufe der Zeit innerhalb ihres Ziels von 2 bis 3 Prozent zu halten. Diese Aussage deutet darauf hin, dass sich eine gewisse Falkenhaftigkeit in die Zinsaussagen der Zentralbank einschleichen könnte.

UKRAINE-KONFLIKT

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den USA und der Nato vorgeworfen, die Sicherheitsbedenken Russlands in der Ukraine-Krise zu ignorieren.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,6 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,8 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme um 1,1 Millionen Barrel und beim Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

AROUNDTOWN

nimmt weitere 500 Millionen Euro in die Hand, um bis zu 100 Millionen eigene Aktien zusätzlich zu erwerben. Damit werde das Aktienkaufprogramm ausgeweitet, das zu mehr als 90 Prozent durchgeführt worden sei, teilte der Immobilienkonzern mit.

SILTRONIC

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Mio EUR):

BERICHTET PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj 4Q21 ggVj 4Q20 Umsatz 377 +33% 371 +31% 285 EBITDA 144 +114% 132 +96% 67 EBIT 109 +284% 83 +192% 28

Der Siliziumwaferhersteller profitierte von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleiterkomponenten. Konzernchef Christoph von Plotho bedauerte die am Montag gescheiterte Übernahme durch den taiwanischen Halbleiterhersteller Globalwafers. "Das lag nicht in unserer Hand. Wir sehen uns jetzt aber in einer guten Ausgangsposition auch als selbständiges Unternehmen weiter erfolgreich zu bleiben."

TEAMVIEWER

hat ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegtim Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien, was knapp 10 Prozent aller derzeit im Umlauf befindlichen Aktien entspricht. Der Aktienrückkauf soll am 3. Februar beginnen und innerhalb dieses Jahres abgeschlossen werden. Die zurückgekauften Aktien sollen größtenteils eingezogen werden.

BRAIN BIOTECH

hat in einem ersten Schritt eine Beteiligung von 62 Prozent an der Breatec BV erworben. Damit soll das Geschäft mit Enzymen für die Lebensmittelindustrie ausgebaut werden.

GENERALI / CREDIT AGRICOLE

Der Versicherungskonzern Generali übernimmt in Frankreich für 435 Millionen Euro La Medicale, einen Versicherer für Mitarbeiter im Gesundheitswesen, von der Credit Agricole.

AMD

hat den Nettogewinn im abgelaufenen Quartal auf 974 (Vj: 1.781) Millionen Dollar verringert. Der Nettoumsatz schoss auf 4,826 (3,244) Milliarden Dollar in die Höhe. Die Zahlen fielen besser als erwartet aus.

ALPHABET

hat den Gewinn im vierten Quartal 2021 auf 20,6 (Vj:15,7) Milliarden Dollar deutlich stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz schnellte um 32 Prozent auf 75,3 Milliarden Dollar nach oben. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 durchführen wird.

FORD

könnte laut einem Agenturbericht in den kommenden fünf bis zehn Jahren bis zu 20 Milliarden US-Dollar für die Umrüstung von Werken für die Produktion von Elektrofahrzeugen ausgeben. Der Plan sieht auch eine Überarbeitung des Konzern-Organigramms vor, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

GENERAL MOTORS

hat im vierten Quartal zwar weniger verdient, dabei aber deutlich besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Der US-Autokonzern will derweil die Markteinführung einiger Elektrofahrzeuge beschleunigen und ein drittes Werk für den Bau von Plug-in-Lkw errichten, um die erwartete rasant steigende Nachfrage bedienen zu können.

