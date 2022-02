Lufthansa-Tochter Eurowings erwartet für den Sommer eine starke Reisesaison mit deutlichen Nachholeffekten. "Die Indizien für ein gutes Jahr verdichten sich", sagte Eurowings-Chef Jens Bischof. Seine Firma werde dann auf der Mittelstrecke vermutlich die Kapazität aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreichen oder sogar übertreffen. Allein Mallorca wolle man in der Hauptsaison von mehr als 20 europäischen Flughäfen zusammen 380 Mal in der Woche anfliegen. Eurowings werde beim Neustart der Branche in Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...