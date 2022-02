DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China (Kernland und Hongkong), Singapur und Südkorea ruht der Börsenhandel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten.

DONNERSTAG: In China (Kernland und Hongkong) findet wegen der Neujahrsfeierlichkeiten kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

Der US-Chipkonzern Advanced Micro Devices (AMD) hat seinen Nettogewinn im abgelaufenen Quartal auf 974 Millionen US-Dollar von 1,781 Milliarden Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum verringert. Je Aktie verdiente AMD nur noch 80 Cent bzw. bereinigt 92 Cent nach 1,45 Cent vor einem Jahr. Der Nettoumsatz schoss dagegen auf 4,826 Milliarden Dollar von 3,244 Milliarden in die Höhe.

Das Ergebnis war damit aber besser als erwartet. Von Factset befragte Analysten hatten im Mittel lediglich mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 76 Cent gerechnet bei Erlösen von 4,5 Milliarden Dollar. AMD selbst hatte für das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 4 bis 4,2 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt.

Im Gesamtjahr erzielte AMD ein Umsatzplus von 68 Prozent auf 16,434 Milliarden Dollar und einen Gewinn je Aktie von 2,57 (2,06) Dollar je Aktie. Angekündigt hatte der Halbleiter-Hersteller ein Umsatzwachstum von rund 65 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

13:30 Abbvie Inc, Ergebnis 4Q

22:01 T-Mobile US Inc, Ergebnis 4Q

22:04 Qualcomm Inc, Ergebnis 1Q

22:05 Meta Platforms Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Januar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +807.000 Stellen 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.562,50 +0,6% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.180,25 +1,2% Nikkei-225 27.533,60 +1,7% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.087,70 +1,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Mit deutlichen Kursgewinnen zeigen sich zur Wochenmitte die Börsen in Japan und Australien. Unterstützung kommt erneut von der Wall Street, wo die großen Indizes am Dienstag weiter zulegten. In Hongkong, China, Taiwan, Südkorea, Singapur und Kuala Lumpur sind dagegen die Aktienmärkte wegen der Feiertage rund um das Mondneujahr noch geschlossen. In Toki sind Aktien des Elektroniksektors gesucht, aber auch von Fluggesellschaften. Letztere werden von der Hoffnung auf eine baldige Lockerung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen und eine Besserung der Ertragslage nach oben getragen. ANA Holdings verbessern sich um 6 Prozent, nachdem die Gesellschaft für ihr drittes Geschäftsquartal einen operativen Gewinn ausgewiesen hat. Überraschend starke Zahlen hat im Finanzsektor Nomura Holdings vorgelegt. Das verhilft der Aktie zu einem Plus von 6,8 Prozent. Keyence, ein Hersteller von Komponenten für Automatisierungstechnik, hat mit seinen Zahlen ebenfalls positiv überrascht; die Aktie legt um 5,7 Prozent zu. Überdurchschnittlich hohe Kursgewinne verzeichneten in Sydney Aktien des Rohstoffsektors, der um 2,0 Prozent stieg. BHP, Rio Tinto und Fortescue gewannen zwischen 1,6 und 3,7 Prozent. Für den Finanzsektor ging es um gut 1 Prozent aufwärts, nachdem der Gouverneur der australischen Notenbank (RBA), Philip Lowe, die Möglichkeit einer Zinserhöhung im laufenden Jahr signalisiert hat.

US-NACHBÖRSE

Der Kurs von Alphabet sprang um gut 9 Prozent, nachdem das Unternehmen erneut ein rasantes Wachstum vermeldet hatte. Positiv aufgenommen wurden auch Zahlen und Ausblick des Chipherstellers Advanced Micro Devices (AMD), dessen Aktie einen Satz nach oben um 10,5 Prozent machte. Die Aktie des Wettbewerbers Intel sank hingegen um 0,7 Prozent. Paypal brachen um fast 18 Prozent ein. Der Bezahldienstleister verdiente im vierten Quartal 2021 etwas weniger als erwartet und gab einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Jahr. Mit einem Plus von 1,1 Prozent honorierten die Anleger den Zahlenausweis von General Motors (GM). Licht und Schatten enthielten die Zahlen von Starbucks (-0,9 Prozent). Um 3 Prozent abwärts ging es mit dem Kurs von Electronic Arts (EA). Der Computerspiele-Anbieter hatte in seinem dritten Geschäftsquartal einen Gewinneinbruch um 69 Prozent verzeichnet und die Erwartungen des Marktes verfehlt. Das mit Spannung erwartete Spiel "Battlefield 2042", das EA im November herausbrachte, kam bei den Nutzern nicht gut an und erhielt zahlreiche schlechte Kritiken. Als durchwachsen wurden die Zahlen von Pharmakonzern Gilead Sciences (-3,9%) eingestuft. Der Umsatz ging zwar nicht so stark zurück wie befürchtet, doch lag der Gewinn unter den Erwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.405,24 +0,8% 273,38 -2,6% S&P-500 4.546,54 +0,7% 30,99 -4,6% Nasdaq-Comp. 14.346,00 +0,7% 106,12 -8,3% Nasdaq-100 15.019,68 +0,6% 89,62 -8,0% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 1,01 Mrd 1,4 Mrd Gewinner 2.513 2.744 Verlierer 931 633 Unverändert 112 129

Fester - Nach der zweitägigen Rally setzte sich der Aufwärtstrend zwar fort, aber mit geringerem Tempo. Nach einer anfänglichen Konsolidierung nahmen die Kurse im späten Handel wieder Fahrt auf. "Anleger kaufen in dieser Woche weiter fast überall, wobei die Stimmung am Markt durch die bisher gute Berichtssaison, in der die meisten Unternehmen die Erwartungen übertroffen haben, beflügelt wird", sagte Analyst Pierre Veyret von Activtrades. Exxon Mobil stiegen um 6,4 Prozent, nachdem der Mineralölkonzern die Gewinnerwartungen übertroffen und den Umsatz um 80 Prozent gesteigert hatte. Für die Chevron-Aktie ging es 2,6 Prozent aufwärts. United Parcel Service schossen um 14,1 Prozent empor. Der Konzern übertraf die Gewinnprognosen des Marktes und glänzte außerdem mit der Erlösentwicklung. Gut kam auch die deutliche Anhebung der Quartalsdividende an. Im Schlepptau zogen Fedex um 2,5 Prozent an.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,18 +0,0 1,18 44,7 5 Jahre 1,63 +2,1 1,61 37,1 7 Jahre 1,76 +2,5 1,74 32,4 10 Jahre 1,80 +1,8 1,78 28,7 30 Jahre 2,13 +1,6 2,11 22,5

Am US-Anleihemarkt erholten sich die Renditen von anfänglichen Verlusten und legten leicht zu. Nach dem volatilen Januar, in dem die zehnjährige Rendite zwischenzeitlich auf ein Zweijahreshoch um 1,9 Prozent gestiegen war, sprachen Teilnehmer von einer Stabilisierung. Anleger positionierten sich weiter für den erwarteten Zinserhöhungszyklus durch die US-Notenbank, der im März beginnen dürfte. In den Fokus rücke der US-Arbeitsmarktbericht für Januar am Freitag, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1267 -0,0% 1,1271 1,1244 -0,9% EUR/JPY 129,28 +0,0% 129,27 129,26 -1,2% EUR/GBP 0,8333 -0,0% 0,8334 0,8346 -0,8% GBP/USD 1,3521 -0,0% 1,3526 1,3471 -0,1% USD/JPY 114,74 +0,0% 114,69 114,96 -0,3% USD/KRW 1.203,84 +0,1% 1.202,48 1.204,42 +1,3% USD/CNH 6,3741 +0,1% 6,3703 6,3663 +0,3% USD/HKD 7,7941 +0,0% 7,7940 7,7963 -0,0% AUD/USD 0,7135 +0,1% 0,7129 0,7075 -1,7% NZD/USD 0,6632 -0,1% 0,6636 0,6596 -2,9% Bitcoin BTC/USD 38.376,17 -0,9% 38.715,04 38.412,52 -17,0%

Der Dollar gab weiter nach, der Dollar-Index verlor weitere 0,3 Prozent. Der Euro stieg auf 1,1269 Dollar. In die Woche gestartet war er mit etwa 1,1150. Die vorläufigen Inflationszahlen für Januar aus Deutschland und Spanien hätten nach oben überrascht und erhöhten den Druck auf die EZB, die Geldpolitik zu straffen, hieß es. Die Analysten der Unicredit schließen daher falkenhaftere Signale der EZB am Donnerstag nicht aus.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,43 88,20 +0,3% 0,23 +18,1% Brent/ICE 89,37 89,16 +0,2% 0,21 +15,2%

Die Ölpreise stiegen nach anfänglichen Verlusten ganz leicht. Händler sprachen von einer überkauften Situation nach der jüngsten Rally auf Siebenjahreshochs. Die Blicke seien auf das Treffen der Opec+ am Mittwoch gerichtet, hieß es. Dort dürfte eine weitere Produktionssteigerung von 400.000 Barrel pro Tag ab März beschlossen werden. Der Ukraine-Konflikt verhindere derweil kurzfristig einen deutlichen Preisrückgang.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,09 1.801,09 -0,2% -4,00 -1,8% Silber (Spot) 22,64 22,65 -0,0% -0,01 -2,9% Platin (Spot) 1.030,55 1.030,45 +0,0% +0,10 +6,2% Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,2% +0,01 -0,4%

