Der deutsche Leitindex hat gestern an die gute Entwicklung vom Montag angeknüpft. Dabei lag er mal über, mal unter der Marke von 15.600 Punkten. Am Ende schloss der DAX bei 15.619 Zählern. Das ist wie schon am Montag ein Plus von fast einem Prozent. Marktidee: SAP Die Aktie von SAP hat in dem noch jungen Jahr 2022 bisher eine schwache Entwicklung genommen. Dabei rutschte der Kurs unter mehrere wichtige Marken, unter anderem die 200-Tage-Linie. In den vergangenen Tagen setzte eine Erholungsbewegung ein. Damit sich das kurzfristige Bild deutlicher aufhellt, muss der Kurs aber erst noch über eine bestimmte Hürde steigen.