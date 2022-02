Investieren in Goldaktien: Goldpreis als Hebel für diese fundamentale Unterbewertung

Anzeige / Werbung

Wetten, Sie kennen keine spektakuläre Gold-Aktie als diese?

Liebe Leserinnen und Leser,

jeder Anleger nutzt Gold als Absicherung gegen Inflation. Aus diesem Grund ist es in den letzten Jahren zu einem heißen Gut geworden, da die Inflationsängste aufgrund all der wirtschaftlichen Anreize zugenommen haben, die in die Weltwirtschaft gepumpt wurden, um sie während der Pandemie am Laufen zu halten.

Solange die Inflation nicht zu stark steigt, wird sie toleriert. Doch wenn sie außer Kontrolle gerät, tritt tatsächlich ein schneller Kaufkraftverlust und damit eine Guthabenminderung ein. Was in diesen Fällen passiert, ist gut an den Beispielen Türkei oder Argentinien erkennbar. Hier ist der Goldpreis in der jeweiligen Währung stark gestiegen. Dabei gewinnt Gold im Grund nicht an Wert, sondern die Währung verliert an Kaufkraft.

Viele Vermögenswerte wie Aktien und Gold sind seit Pandemie-Ausbruch bereits stark im Wert gestiegen. Somit ist die Inflation bereits eingepreist. Mit steigenden Zinsen könnten diese Anlageklassen auch wieder an Wert verlieren. Doch auch wenn die Inflation wie im Normalfall nur bei 2 % liegt, verlieren Bankguthaben ständig an Wert. Gold ist und bleibt deshalb langfristig immer noch das bessere Geld, auch wenn wir damit nicht im Supermarkt bezahlen können.

Wer also gerade keine guten unterbewerteten Aktien findet, könnte einen Teil des Geldes in Gold parken. Langfristig wird so gegenüber einer Euro-Geldanlage sogar die Rendite gesteigert. Aber, welche Wege gibt es für ein Gold-Investment?

Der Kauf von Goldaktien anstelle von physischem Metall hat viele Vorteile . Goldunternehmen können möglicherweise höhere Gesamtrenditen erzielen als eine Investition in physisches Gold. Denn diese Unternehmen können ihre Produktion ausweiten und Kosten senken. Diese Faktoren können es Goldminenunternehmen ermöglichen, den Goldpreis zu übertreffen.

Allerdings schneiden nicht alle Goldaktien besser ab als Gold. Aus diesem Grund müssen Anleger die besten Goldaktien zum Kauf sorgfältig auswählen.

Dutzende von Unternehmen konzentrieren sich auf den Abbau von Gold. Während dies den Anlegern viele Optionen bietet, stechen eine Handvoll als die besten Goldaktien hervor, die es zu kaufen gilt unter anderem auch:

WKN: A2DHZ0 | SYM: BSR | GOLD: TSX | GLDG: NYSE

Wir begleiten das Unternehmen schon seit einigen Jahren und unsere Stammleser wissen im Rohstoff-Bärenmarkt hat sich GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) mit insgesamt vierzehn aussichtsreichen Rohstoffprojekten zu günstigen Preisen eingedeckt.

GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) hat bisher einen stetigen Strom von Entwicklungsnachrichten über seinen beeindruckenden Ressourcenbestand von über 32 Millionen Unzen Goldäquivalent (M&I plus abgeleitet) geliefert, einschließlich einer neu veröffentlichten First-Pass-PEA (vorläufige wirtschaftliche Bewertung) für sein La Mina Gold- Kupferprojekt in Antioquia, Kolumbien.

Am 12. Januar 2022 veröffentlichte GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) eine positive First-Pass-PEA für das 3.200 Hektar große Projekt La Mina. Die Studie sieht ein Tagebau-Abbauszenario mit einer Produktionsrate von 102.000 Unzen Goldäquivalent pro Jahr über eine Lebensdauer der Mine von 10,4 Jahren aus den Lagerstätten La Cantera und Middle Zone mit zusätzlichem Potenzial durch weitere Weiterentwicklung des Lagerstättengebiets La Garrucha vor.

Die PEA schätzt einen Kapitalwert nach Steuern von 232 Millionen US-Dollar und einen IRR von 14,5 % bei All-in-Sustaining-Costs (AISC) von 698 US-Dollar pro Unze Gold.

Alastair Still, CEO von GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) kommentierte per Pressemitteilung:

"Wir sind äußerst zufrieden mit der positiven Wirtschaftlichkeit, die diese PEA auf La Mina gezeigt hat. Diese Studie stellt einen Meilenstein für das Unternehmen dar, da wir unsere erste PEA erstellt haben und unsere Projekte weiter vorantreiben, um Wert für unsere Aktionäre und Interessengruppen vor Ort freizusetzen. Mit aktuellen Metallpreisen, die weit über den in der PEA verwendeten 1.600 US-Dollar pro Unze Gold und 3,39 US-Dollar pro Pfund Kupfer liegen, ist das Projekt in hohem Maße wirtschaftsfördernd. Wir sind auch sehr ermutigt von den Möglichkeiten, auf dieser PEA aufzubauen, einschließlich bohrbereiter Ziele bei der nahe gelegenen Lagerstätte La Garrucha, die beim letzten Bohrloch (LME-1106), das vom vorherigen Betreiber gebohrt wurde, 271 Meter mit 1,03 g/t Gold ergab und 0,13 % Kupfer."

La Mina - das über eine fortschrittliche Infrastruktur wie Straßen, Strom und verfügbare Arbeitskräfte verfügt - weist eine geringe Kapitalintensität von knapp 300 Millionen US-Dollar auf. Wie bei allen Mineralexplorationsprojekten im Frühstadium sind weitere geologische Vermessungen, Kartierungen und Bohrungen erforderlich, um das Projekt in die nächste Machbarkeitsphase zu bringen.

Goldprojekt São Jorge, Bundesstaat Pará, Brasilien :

Im vierten Quartal 2021 veröffentlichte GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) Infill-Analysen aus seinem kürzlich abgeschlossenen Kernprobennahmeprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt São Jorge im brasilianischen Bundesstaat Pará. Das Programm - das sich auf zuvor nicht erprobte Kernabschnitte aus historischen Bohrungen konzentrierte - ergab Highlight-Abschnitte von bis zu 1,06 Gramm pro Tonne (g/t) Gold auf 7,6 Metern in Saprolit.

Das Team von GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) ist dabei, eine PEA für das Projekt São Jorge abzuschließen, das eine aktuelle angezeigte Ressource von 0,71 Millionen Unzen Gold mit 1,55 g/t plus 0,72 Millionen Unzen Gold mit abgeleitetem Gehalt von 1,27 g/t aufweist.

Ziel der bevorstehenden PEA wird es sein, das wirtschaftliche Potenzial eines Tagebaubetriebes weiter zu bewerten und Möglichkeiten zur Aufwertung und Erweiterung der aktuellen Ressourcenbasis voranzutreiben.

Die Veröffentlichung der letzten Runde der Ergebnisse von Infill-Probenahmen sollte sich bei der Identifizierung neuer Ziele bei São Jorge als wertvoll erweisen; Weitere Ergebnisse des Probenentahmeprogramms sind hier verfügbar .

Darüber hinaus hat GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR. aktualisierte Mineralressourcenschätzungen für zwei weitere zu 100 % unternehmenseigene Kernkonzessionsgebiete abgeschlossen; Titiribi und Whistler:

Gold-Kupfer-Projekt Titiribi , Antioquia, Kolumbien:

M&I-Mineralressourcen von 5,54 Millionen Unzen Gold und 1.061,2 Millionen Pfund Kupfer (434,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,40 g/t Gold und 0,11 % Kupfer) ; und

Abgeleitete Mineralressourcen von 3,15 Millionen Unzen Gold und 212,6 Millionen Pfund Kupfer (241,9 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,41 g/t Gold und 0,04 % Kupfer)

Whistler Gold-Silber-Kupfer, Alaska, USA:

Angezeigte Mineralressourcen von 1,94 Millionen Unzen Gold, 8,33 Millionen Unzen Silber und 422,0 Millionen Pfund Kupfer (118,2 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,51 g/t Gold, 2,19 g/t Silber und 0,16 % Kupfer); und

Abgeleitete Mineralressourcen von 4,67 Millionen Unzen Gold, 16,06 Millionen Unzen Silber und 711,4 Millionen Pfund Kupfer (317,0 Millionen Tonnen mit Gehalten von 0,46 g/t Gold, 1,58 g/t Silber und 0,10 % Kupfer)

GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) hat außerdem einen geänderten technischen Bericht für sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Yellowknife in den Northwest Territories, Kanada, bereits im letzten Jahr veröffentlicht:

Angezeigte Mineralressourcen von 1,06 Millionen Unzen Gold (14,11 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,33 g/t Gold); und

Abgeleitete Mineralressourcen von 0,74 Millionen Unzen Gold (9,30 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,47 g/t Gold)

Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG führte kürzlich ein Interview mit CEO Alalstair Still indem er auch über die kurzfristigen Ziele des Unternehmens sprach:

Drei PEAs stehen kurz vor dem Abschluss und erste Bohrprogramme sind für 2022 geplant

Unser Fazit:

Der steigende Goldpreis als Hebel für diese

fundamentale Unterbewertung

Bedenken Sie, dass der Großteil der Grundstücksakquisitionen von GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) während des vorherigen Abschwungs von Gold bei 1.100 bis 1.300 US-Dollar pro Unze Gold abgeschlossen wurde.

Heute, da das gelbe Metall über 1.800 USD pro Unze gehandelt wird, sind die Projekte des Unternehmens plötzlich viel interessanter, sowohl vom Standpunkt der Entwicklung als auch als potenzielle Akquisitionsziele für größere Produzenten, die ihre Bilanzen um wertvolle Unzen erweitern möchten!

Mit einem diversifizierten Portfolio von Edel- und Basismetallexplorationsprojekten in Nord- und Südamerika - plus mehr als 100 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln in der Bilanz - Anleger und Spekulanten können in den kommenden Quartalen mit einem stetigen Strom von Nachrichten bei GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) rechnen.

Aktien wie GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) , die ohnehin zurzeit schon unterbewertet sind profitieren derzeit doppelt.

Einmal von ihren Ressourcen und zum anderen von einem steigenden Goldpreis. Daraus folgt für Sie als Investor zum einen eine doppelte Risikostreuung und zum anderen ein Hebel! Sie gewinnen somit in jedem Fall. Daher sollten Sie bei Gelegenheiten wie dieser auch nicht zögern, denn sowohl die fundamentale Wertaufholung als auch der Goldpreis können jederzeit steigen.

Wir werden weiterhin aktiv bleiben, um Ihnen solch attraktiven Gelegenheiten, wie bei GoldMining (WKN: A2DHZ0, Symbol: BSR) aufzuzeigen.

Sie müssen diese nur noch verwerten.

Spekulative Grüße aus

der Hotstock Investor Redaktion

