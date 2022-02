London (ots/PRNewswire) -The Shifters ist eine Sammlung von 10.000 einzigartigen, handgezeichneten Roboter-NFTs und diese Woche (31. Januar 2022, 18:00 Uhr GMT) wurde der erste Drop von 10.000 Token zu einem Mindestpreis von 0,22 ETH pro Stück veröffentlicht, aber die Mehrheit der Notierungen lag über 0,4 ETH.Ihre Verkäufe waren geradezu spektakulär, und die NFTs wurden im Sekundentakt vergriffen.Die aufwändig gestalteten TheShifters.io stehen für eine Spezies empfindungsfähiger, lebender Roboterwesen, die sich in verschiedene Maschinen verwandeln können, und für eine ausgeklügelte Hintergrundgeschichte, die die Besitzer zu einem interaktiven Metaverse ausbauen wollen.Die Roboter-NFTs wurden im Anschluss an eine äußerst erfolgreiche digitale Marketingkampagne an über 126.000 Discrod-Mitglieder, die die Whitelist von 1.500 Mitgliedern vollständig füllten, im Rahmen eines öffentlichen Verkaufs auf https://www.theshifters.io/sale veröffentlicht.Die Markteinführung hat ein großes Interesse bei Tech-Investoren geweckt, aber auch viele Erstkäufer auf den Markt gebracht. Der Schauspieler Riza Syah, der Modedesigner Scott Henshall und die Influencerin Angie Marcheria gehörten zu den vielen Neulingen im Bereich der NFT-Investitionen, die in den sozialen Medien verkündeten, dass sie beabsichtigen, Shifters-Token zu kaufen.Shifters.io Discord Administrator Matt sagte: "Dies war ein großartiger Start und ich möchte unserer wachsenden Gemeinschaft dafür danken, dass sie dies zu einem großen Erfolg gemacht hat. Die Zahlen auf Discord sind von Tag zu Tag gewachsen und die FP hat von Anfang an zugenommen. Wir haben so viele besondere Pläne für die Zukunft von The Shifters, um mehr Versorgungseinrichtungen zu schaffen und dieses Projekt wirklich zu fördern."Nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Phase wird das The Shifters Projekt nun mit dem geplanten Ausbauprogramm fortgesetzt. Nach Erhalt ihres geprägten Shifters erhalten die Sammler eine hochauflösende 2.000 x 2.000 PX-Kopie ihres NFT, die mit viel Liebe zum Detail und Können erstellt wurde.Die Besitzer erhalten Zugang zu einigen faszinierenden Werbegeschenken, darunter eine Vorschau auf die nächste Ausgabe, Vintage Shifters.Es gibt Pläne für eine Ausstellung der physischen Manifestationen der NFT Shifter-Kunstwerke in einer Kunstgalerie und die Entwicklung eines Merchandise-Shops. Und schließlich die Schaffung eines Shifters-Ökosystems und eines Metaversums, um eine umfassende Interaktion für die NFT-Akteure zu ermöglichen.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1738103/UK_NFT_Art_Pentagon.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1738192/UK_NFT_Art_Vortex.jpgPressekontakt:Matt Ambush,contact@theshifters.io,07949774557Original-Content von: UK NFT Art, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089154/100884697