DJ Pareto Securities baut 2021 führende Stellung im stark wachsenden Nordic High Yield Bond- und Mittelstandsanleihesegment in Skandinavien und Deutschland aus

DGAP-Media / 2022-02-02 / 08:00

Pareto Securities baut 2021 führende Stellung im stark wachsenden Nordic High Yield Bond- und Mittelstandsanleihesegment in Skandinavien und Deutschland aus . Pareto mit Anteil von 21% führender Anbieter im Nordic High Yield Bond Markt 2021 . Rekordjahr für Nordic High Yield Bonds mit 220 Transaktionen und ausstehendem Marktvolumen von ca. 50Mrd. Euro . Pareto bei allen Nordic-Bond-Transaktionen im deutschen Markt beteiligt

Frankfurt, 2. Februar 2022. Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, hat seine führende Rolle im Markt für Nordic Bonds bekräftigt. Mit einem Marktanteil von 21 % war Pareto Securities auch im 16. Jahr in Folge klarer Marktführer unter den Anleihemanagern im Nordic High Yield Bond Markt. Insgesamt setzte Pareto Securities 115 DCM-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 7,8 Mrd. Euro im vergangenen Jahr erfolgreich um. Grundsätzlich verzeichnete der nordische Anleihemarkt während des gesamten Jahres 2021 eine hohe Aktivität.

Die wichtigsten Treiber für die Geschäfte der Pareto Securities waren der starke schwedische Markt und die fortschreitende Internationalisierung der Emittenten- und Investorenbasis. Schwedische Emittenten trugen mit einem Primärmarktvolumen von 7,2 Mrd. Euro im Jahr 2021 (+152 % gegenüber dem Vorjahr) rund 40 % zum Gesamtvolumen im Primärmarkt bei und übernahmen damit die Spitzenposition von Norwegen (4,8 Mrd. Euro im Jahr 2021, +30 % gegenüber dem Vorjahr). Die Aufteilung des Primärmarktvolumens auf verschiedene Währungen im Jahr 2021 bestätigt den Trend zur Internationalisierung. Der Anteil der in Euro und US-Dollar denominierten nordischen High Yield-Anleihen stieg von 36 % im Jahr 2020 auf 53 % im Jahr 2021. Mit einem Gesamtprimärvolumen von 19 Mrd. Euro bei mehr als 220 abgeschlossenen Transaktionen wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein ausstehendes Marktvolumen von ca. 50 Mrd. Euro erreicht.

Während der Nordic High Yield Bond Markt traditionell von der Öl- und Gas-Industrie dominiert wurde, entwickelte sich der Immobiliensektor im Jahr 2021 zum volumenmäßig größten Primärsektor (3,7 Mrd. Euro), gefolgt von dem TMT-Sektor (2,4 Mrd. Euro) und dem Finanzsektor (2,3 Mrd. Euro). Die stetig zunehmende Branchendiversifizierung unterstreicht dabei die Reifung des Marktes. Zu den weiteren starken Sektoren im Jahr 2021 zählten neben Öl und Gas auch erneuerbare Energien, Transport, Dienstleistungen sowie Industriewerte.

Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, erklärt: "Wir konnten 2021 unsere Position als führender Akteur im Nordic High Yield Bond- und Mittelstandsanleihesegment weiter ausbauen. Immer mehr deutsche Emittenten erkennen das Potenzial des Nordic-Bond-Formats um bei internationalen Investoren Geld für die weitere Wachstumsfinanzierung einzusammeln. Der Nordic-Bond-Markt ermöglicht mittelständischen Unternehmen einen direkten Zugang zu Investoren aus Skandinavien und anderen europäischen Ländern im Wege von Privatplatzierungen. In diesem Zuge ist auch eine zielgerichtete Standarddokumentation ein zentraler Vorteil für Unternehmen. Nach wie vor bezieht der deutsche Mittelstand sein Fremdkapital noch zu rund 85 % aus Bankkrediten. Wir sind überzeugt, dass sich dieser Anteil ähnlich wie in Skandinavien oder den USA künftig deutlich reduzieren wird und adäquate Finanzierungsformate am Kapitalmarkt als zweites Standbein neben der Bankenfinanzierung stärker genutzt werden. Als erfahrener und platzierungsstarker Partner können wir Emittenten beim geplanten Gang an den Kapitalmarkt ideal unterstützen."

Am deutschen Markt für Mittelstandsanleihen wurden im Jahr 2021 insgesamt 28 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,1 Mrd. Euro erfolgreich abgeschlossen. Die Primäraktivität auf dem deutschen Markt wurde maßgeblich von in Frankfurt gelisteten Nordic Bonds getrieben, die rund 50 % des Primärvolumens ausmachten. Pareto war bei allen Nordic-Bond-Transaktionen beratend und als Manager tätig.

Über Pareto Securities

Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

Kontakt: Pressekontakt: Pareto Securities AS cometis AG Niederlassung Frankfurt Thorben Burbach Katja Prefi Tel.: +49 (611) 20 58 55-23 Gräfstr. 97 60487 Frankfurt Fax: +49 (611) 20 58 55-66 Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: burbach@cometis.de E-Mail: katja.prefi@paretosec.com http://www.cometis.de http://www.paretosec.com Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: Pareto Securities AS Schlagwort(e): Finanzen

2022-02-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1275545 2022-02-02

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1275545&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2022 02:00 ET (07:00 GMT)