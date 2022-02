DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

02 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 01 February 2022 it purchased a total of 323,397 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 193,221 130,176 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2640 GBP1.0560 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2200 GBP1.0160 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2401 GBP1.0350

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

In addition, on 01 February 2022 the Company purchased a total of 4,250,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin through the Company's broker Goodbody. The price paid per ordinary shares was EUR1.2200.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 737,448,894 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,613 1.2640 XDUB 08:45:24 00025783434TRDU1 730 1.2580 XDUB 08:58:21 00025783665TRDU1 616 1.2580 XDUB 08:58:21 00025783664TRDU1 25 1.2580 XDUB 08:58:21 00025783663TRDU1 258 1.2580 XDUB 09:02:06 00025783689TRDU1 524 1.2580 XDUB 09:02:06 00025783688TRDU1 594 1.2580 XDUB 09:02:06 00025783687TRDU1 264 1.2600 XDUB 09:14:26 00025783926TRDU1 3,429 1.2600 XDUB 09:14:26 00025783925TRDU1 1,358 1.2600 XDUB 09:15:51 00025783942TRDU1 1,572 1.2580 XDUB 09:19:31 00025783976TRDU1 487 1.2580 XDUB 09:19:31 00025783974TRDU1 1,357 1.2580 XDUB 09:19:34 00025783978TRDU1 997 1.2580 XDUB 09:19:34 00025783977TRDU1 627 1.2580 XDUB 09:32:24 00025784083TRDU1 848 1.2580 XDUB 09:32:24 00025784082TRDU1 364 1.2580 XDUB 10:06:18 00025784502TRDU1 1,597 1.2580 XDUB 10:06:18 00025784501TRDU1 18 1.2580 XDUB 10:06:18 00025784500TRDU1 1,597 1.2580 XDUB 10:06:18 00025784499TRDU1 239 1.2580 XDUB 10:06:22 00025784519TRDU1 1,085 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784686TRDU1 1,003 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784685TRDU1 192 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784684TRDU1 251 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784683TRDU1 4,425 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784682TRDU1 2,826 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784681TRDU1 1,009 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784676TRDU1 221 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784675TRDU1 369 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784674TRDU1 443 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784673TRDU1 557 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784672TRDU1 676 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784669TRDU1 1,535 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784668TRDU1 347 1.2580 XDUB 10:21:10 00025784667TRDU1 111 1.2580 XDUB 10:34:55 00025784747TRDU1 67 1.2580 XDUB 10:35:20 00025784751TRDU1 399 1.2580 XDUB 10:35:20 00025784749TRDU1 1,000 1.2580 XDUB 10:35:20 00025784748TRDU1 400 1.2560 XDUB 11:07:20 00025785012TRDU1 812 1.2580 XDUB 11:07:43 00025785018TRDU1 188 1.2580 XDUB 11:07:43 00025785017TRDU1 269 1.2580 XDUB 11:07:43 00025785015TRDU1 41 1.2580 XDUB 11:07:43 00025785014TRDU1 730 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785041TRDU1 1,554 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785040TRDU1 359 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785039TRDU1 26 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785038TRDU1 747 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785037TRDU1 583 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785036TRDU1 583 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785035TRDU1 111 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785034TRDU1 306 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785033TRDU1 27 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785032TRDU1 171 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785031TRDU1 48 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785030TRDU1 390 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785029TRDU1 219 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785028TRDU1 36 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785027TRDU1 716 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785026TRDU1 371 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785025TRDU1 295 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785024TRDU1 334 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785023TRDU1 284 1.2580 XDUB 11:07:55 00025785022TRDU1 1,533 1.2580 XDUB 11:08:11 00025785043TRDU1 479 1.2560 XDUB 11:12:25 00025785074TRDU1 449 1.2560 XDUB 11:12:25 00025785073TRDU1 1,403 1.2560 XDUB 11:15:56 00025785084TRDU1 1,538 1.2560 XDUB 11:19:38 00025785119TRDU1 4,226 1.2540 XDUB 11:23:17 00025785153TRDU1 1,416 1.2520 XDUB 11:28:45 00025785206TRDU1 1,393 1.2440 XDUB 11:34:42 00025785235TRDU1 1,465 1.2380 XDUB 11:42:46 00025785297TRDU1 1,542 1.2380 XDUB 11:42:46 00025785296TRDU1 1,345 1.2340 XDUB 11:50:29 00025785444TRDU1 444 1.2320 XDUB 12:02:30 00025785515TRDU1 392 1.2340 XDUB 12:04:12 00025785517TRDU1 801 1.2340 XDUB 12:05:22 00025785530TRDU1 528 1.2340 XDUB 12:05:22 00025785529TRDU1 1,491 1.2360 XDUB 12:09:39 00025785567TRDU1 1,505 1.2360 XDUB 12:14:46 00025785607TRDU1 697 1.2360 XDUB 12:19:52 00025785618TRDU1 626 1.2360 XDUB 12:22:19 00025785631TRDU1 468 1.2360 XDUB 12:22:19 00025785630TRDU1 1,326 1.2360 XDUB 12:26:01 00025785665TRDU1 305 1.2360 XDUB 12:30:39 00025785702TRDU1 1,332 1.2360 XDUB 12:31:42 00025785711TRDU1 1,037 1.2360 XDUB 12:35:56 00025785766TRDU1 317 1.2360 XDUB 12:35:56 00025785765TRDU1 1,386 1.2360 XDUB 12:40:35 00025785810TRDU1 394 1.2360 XDUB 12:45:25 00025785870TRDU1 1,332 1.2360 XDUB 12:47:17 00025785880TRDU1 9 1.2340 XDUB 12:51:24 00025785924TRDU1 173 1.2340 XDUB 12:51:24 00025785923TRDU1 884 1.2360 XDUB 12:52:02 00025785937TRDU1 10 1.2360 XDUB 12:52:02 00025785936TRDU1 1,405 1.2380 XDUB 12:54:59 00025785957TRDU1 1,382 1.2380 XDUB 12:59:43 00025785973TRDU1 1,426 1.2360 XDUB 13:00:04 00025785977TRDU1 2,785 1.2360 XDUB 13:00:04 00025785976TRDU1 479 1.2360 XDUB 13:00:04 00025785975TRDU1 1,364 1.2360 XDUB 13:11:22 00025786060TRDU1 233 1.2340 XDUB 13:19:02 00025786083TRDU1 786 1.2340 XDUB 13:19:02 00025786082TRDU1 153 1.2340 XDUB 13:19:28 00025786085TRDU1 1,334 1.2340 XDUB 13:19:28 00025786084TRDU1 1,399 1.2340 XDUB 13:31:31 00025786185TRDU1 1,499 1.2340 XDUB 13:35:46 00025786421TRDU1 1,583 1.2340 XDUB 13:40:08 00025786428TRDU1 2,996 1.2320 XDUB 13:41:54 00025786430TRDU1 243 1.2320 XDUB 14:01:28 00025786564TRDU1 1,067 1.2320 XDUB 14:01:28 00025786563TRDU1 1,330 1.2320 XDUB 14:15:43 00025786717TRDU1 1,110 1.2320 XDUB 14:15:43 00025786716TRDU1 1,309 1.2320 XDUB 14:15:43 00025786715TRDU1 7,992 1.2320 XDUB 14:15:43 00025786714TRDU1 437 1.2260 XDUB 14:20:13 00025786815TRDU1 557 1.2260 XDUB 14:21:54 00025786834TRDU1 1,505 1.2300 XDUB 14:29:16 00025786930TRDU1 477 1.2300 XDUB 14:32:21 00025787009TRDU1 363 1.2300 XDUB 14:32:21 00025787008TRDU1 386 1.2300 XDUB 14:32:21 00025787007TRDU1 250 1.2300 XDUB 14:35:11 00025787049TRDU1 881 1.2320 XDUB 14:35:38 00025787069TRDU1 95 1.2320 XDUB 14:36:31 00025787094TRDU1 6,171 1.2340 XDUB 14:47:47 00025787436TRDU1 3,333 1.2340 XDUB 14:47:47 00025787435TRDU1 6,277 1.2320 XDUB 14:49:37 00025787491TRDU1 1,491 1.2320 XDUB 14:49:37 00025787490TRDU1 1,351 1.2280 XDUB 14:52:13 00025787551TRDU1 1,523 1.2260 XDUB 15:03:45 00025787941TRDU1 1,465 1.2240 XDUB 15:05:53 00025788039TRDU1 1,416 1.2240 XDUB 15:05:53 00025788038TRDU1 1,570 1.2240 XDUB 15:05:53 00025788037TRDU1 1,449 1.2240 XDUB 15:05:53 00025788036TRDU1 1,418 1.2240 XDUB 15:05:53 00025788034TRDU1 248 1.2200 XDUB 15:14:50 00025788298TRDU1 2,728 1.2200 XDUB 15:14:50 00025788297TRDU1 1,175 1.2200 XDUB 15:14:50 00025788296TRDU1 1,458 1.2200 XDUB 15:14:50 00025788295TRDU1 8 1.2200 XDUB 15:15:33 00025788349TRDU1 455 1.2200 XDUB 15:15:33 00025788348TRDU1 926 1.2200 XDUB 15:15:33 00025788347TRDU1 580 1.2200 XDUB 15:18:16 00025788488TRDU1 1,436 1.2300 XDUB 15:24:09 00025788574TRDU1 2,928 1.2300 XDUB 15:24:09 00025788573TRDU1 1,025 1.2340 XDUB 15:43:01 00025788984TRDU1 11 1.2340 XDUB 15:44:37 00025788993TRDU1 1,131 1.2340 XDUB 15:44:41 00025788995TRDU1 824 1.2340 XDUB 15:45:35 00025788998TRDU1 14 1.2340 XDUB 15:45:45 00025789006TRDU1 1,445 1.2340 XDUB 15:45:45 00025789005TRDU1 3,028 1.2340 XDUB 15:47:32 00025789042TRDU1 2,794 1.2340 XDUB 15:47:32 00025789041TRDU1 1,665 1.2340 XDUB 15:47:32 00025789040TRDU1 3,348 1.2340 XDUB 15:47:32 00025789039TRDU1 871 1.2320 XDUB 15:57:53 00025789218TRDU1 1,860 1.2320 XDUB 15:59:53 00025789266TRDU1 1,874 1.2320 XDUB 15:59:53 00025789264TRDU1 536 1.2320 XDUB 15:59:53 00025789263TRDU1 1,894 1.2320 XDUB 15:59:53 00025789262TRDU1 1,344 1.2260 XDUB 16:03:17 00025789377TRDU1 8 1.2340 XDUB 16:15:59 00025789550TRDU1 391 1.2400 XDUB 16:17:08 00025789558TRDU1 878 1.2380 XDUB 16:17:17 00025789566TRDU1 7,763 1.2380 XDUB 16:17:17 00025789562TRDU1 4,356 1.2400 XDUB 16:17:17 00025789559TRDU1 1,453 1.2300 XDUB 16:17:28 00025789609TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 2,066 1.0560 XLON 08:45:34 00025783444TRDU1 299 1.0500 XLON 09:04:15 00025783715TRDU1 1,800 1.0500 XLON 09:04:15 00025783714TRDU1 1,901 1.0500 XLON 09:12:26 00025783877TRDU1 1,989 1.0500 XLON 09:19:31 00025783971TRDU1 21 1.0500 XLON 09:19:31 00025783970TRDU1 1,841 1.0500 XLON 09:27:23 00025784027TRDU1 1,756 1.0480 XLON 09:31:58 00025784061TRDU1 121 1.0480 XLON 09:31:58 00025784060TRDU1 1,706 1.0480 XLON 09:31:58 00025784059TRDU1 1,903 1.0480 XLON 09:31:58 00025784058TRDU1 1,835 1.0480 XLON 09:56:35 00025784430TRDU1 1,755 1.0480 XLON 10:04:17 00025784477TRDU1 322 1.0480 XLON 10:11:45 00025784567TRDU1 1,752 1.0480 XLON 10:11:45 00025784566TRDU1 413 1.0480 XLON 10:20:28 00025784655TRDU1 1,935 1.0480 XLON 10:22:15 00025784693TRDU1 44 1.0460 XLON 10:35:20 00025784754TRDU1 101 1.0460 XLON 10:35:20 00025784753TRDU1 105 1.0460 XLON 10:35:20 00025784750TRDU1 426 1.0480 XLON 10:35:47 00025784758TRDU1 1,240 1.0480 XLON 10:35:47 00025784757TRDU1 2,061 1.0480 XLON 10:38:42 00025784770TRDU1 409 1.0480 XLON 10:47:17 00025784827TRDU1 420 1.0480 XLON 10:47:17 00025784826TRDU1 627 1.0480 XLON 10:47:17 00025784825TRDU1 1,922 1.0480 XLON 10:53:18 00025784885TRDU1 388 1.0480 XLON 11:01:18 00025784973TRDU1 1,128 1.0480 XLON 11:01:18 00025784972TRDU1 2,069 1.0480 XLON 11:07:48 00025785020TRDU1 2,034 1.0480 XLON 11:16:44 00025785086TRDU1 3,397 1.0460 XLON 11:23:21 00025785161TRDU1 2,012 1.0460 XLON 11:23:21 00025785160TRDU1 2,425 1.0320 XLON 11:41:49 00025785287TRDU1 1,155 1.0300 XLON 11:50:42 00025785445TRDU1 424 1.0320 XLON 12:06:22 00025785534TRDU1 36 1.0320 XLON 12:06:22 00025785533TRDU1 1,964 1.0340 XLON 12:14:03 00025785604TRDU1 852 1.0340 XLON 12:17:56 00025785614TRDU1 1,846 1.0340 XLON 12:22:07 00025785627TRDU1 49 1.0340 XLON 12:30:44 00025785707TRDU1 52 1.0340 XLON 12:30:44 00025785706TRDU1 681 1.0340 XLON 12:30:44 00025785705TRDU1 973 1.0340 XLON 12:30:44 00025785704TRDU1 2,483 1.0340 XLON 12:31:03 00025785709TRDU1 1,563 1.0340 XLON 12:50:40 00025785915TRDU1 499 1.0340 XLON 12:50:40 00025785914TRDU1 32 1.0340 XLON 12:50:40 00025785913TRDU1 972 1.0340 XLON 13:11:15 00025786059TRDU1 258 1.0340 XLON 13:11:22 00025786064TRDU1 658 1.0340 XLON 13:11:22 00025786063TRDU1 633 1.0340 XLON 13:11:22 00025786062TRDU1 325 1.0340 XLON 13:11:22 00025786061TRDU1 824 1.0340 XLON 13:11:23 00025786065TRDU1 546 1.0340 XLON 13:11:26 00025786067TRDU1 190 1.0340 XLON 13:11:26 00025786066TRDU1 255 1.0340 XLON 13:11:47 00025786070TRDU1 268 1.0340 XLON 13:11:47 00025786069TRDU1 584 1.0340 XLON 13:11:50 00025786072TRDU1 633 1.0340 XLON 13:12:52 00025786077TRDU1 145 1.0340 XLON 13:12:52 00025786076TRDU1 237 1.0340 XLON 13:14:47 00025786079TRDU1 1,834 1.0340 XLON 13:14:50 00025786080TRDU1 1,012 1.0340 XLON 13:15:07 00025786081TRDU1 148 1.0280 XLON 13:38:27 00025786423TRDU1 1 1.0280 XLON 13:38:55 00025786425TRDU1 1,208 1.0280 XLON 13:56:30 00025786514TRDU1 222 1.0280 XLON 13:57:01 00025786515TRDU1 3,025 1.0280 XLON 13:57:30 00025786517TRDU1 1,173 1.0280 XLON 13:57:30 00025786516TRDU1 2,117 1.0280 XLON 14:03:30 00025786571TRDU1 1,890 1.0280 XLON 14:11:30 00025786693TRDU1 500 1.0260 XLON 14:17:31 00025786754TRDU1 138 1.0260 XLON 14:19:02 00025786783TRDU1 63 1.0260 XLON 14:19:02 00025786782TRDU1 1,810 1.0260 XLON 14:19:02 00025786781TRDU1 2,018 1.0260 XLON 14:28:16 00025786916TRDU1 1,840 1.0260 XLON 14:28:16 00025786915TRDU1 370 1.0300 XLON 14:41:07 00025787205TRDU1 54 1.0300 XLON 14:41:07 00025787204TRDU1 346 1.0300 XLON 14:42:03 00025787238TRDU1 5,439 1.0300 XLON 14:48:49 00025787472TRDU1 1,753 1.0300 XLON 14:48:49 00025787471TRDU1 1,067 1.0300 XLON 14:48:49 00025787470TRDU1 60 1.0300 XLON 14:48:49 00025787469TRDU1 473 1.0300 XLON 14:48:49 00025787468TRDU1 616 1.0300 XLON 14:48:49 00025787467TRDU1 58 1.0300 XLON 14:48:49 00025787466TRDU1 1,191 1.0300 XLON 14:48:49 00025787465TRDU1 204 1.0300 XLON 14:48:49 00025787464TRDU1 177 1.0300 XLON 14:48:49 00025787463TRDU1 487 1.0220 XLON 14:55:11 00025787596TRDU1 408 1.0240 XLON 15:05:23 00025788013TRDU1 385 1.0240 XLON 15:05:23 00025788012TRDU1 370 1.0240 XLON 15:05:23 00025788011TRDU1 2,030 1.0220 XLON 15:05:27 00025788027TRDU1 1,314 1.0220 XLON 15:05:27 00025788026TRDU1 181 1.0200 XLON 15:05:53 00025788049TRDU1 17 1.0200 XLON 15:05:53 00025788048TRDU1 102 1.0200 XLON 15:05:53 00025788047TRDU1 84 1.0200 XLON 15:05:53 00025788046TRDU1 976 1.0200 XLON 15:05:55 00025788053TRDU1 105 1.0200 XLON 15:05:55 00025788052TRDU1 74 1.0200 XLON 15:05:55 00025788051TRDU1 216 1.0200 XLON 15:05:55 00025788050TRDU1 718 1.0160 XLON 15:16:55 00025788466TRDU1 1,842 1.0240 XLON 15:24:33 00025788592TRDU1 1,382 1.0240 XLON 15:24:33 00025788591TRDU1 102 1.0240 XLON 15:24:33 00025788590TRDU1 3,616 1.0240 XLON 15:24:33 00025788589TRDU1 290 1.0240 XLON 15:24:33 00025788588TRDU1 1,000 1.0280 XLON 15:59:53 00025789286TRDU1 1,130 1.0280 XLON 15:59:53 00025789284TRDU1 1,801 1.0280 XLON 15:59:53 00025789282TRDU1 312 1.0280 XLON 15:59:53 00025789279TRDU1 1,476 1.0280 XLON 15:59:53 00025789276TRDU1 331 1.0280 XLON 15:59:53 00025789270TRDU1 1,103 1.0280 XLON 15:59:53 00025789267TRDU1 442 1.0280 XLON 15:59:53 00025789265TRDU1 5,052 1.0280 XLON 15:59:55 00025789298TRDU1 1,074 1.0280 XLON 15:59:55 00025789297TRDU1 845 1.0220 XLON 16:12:23 00025789515TRDU1 5 1.0220 XLON 16:12:23 00025789514TRDU1 1,189 1.0220 XLON 16:12:23 00025789513TRDU1 242 1.0300 XLON 16:17:17 00025789563TRDU1 184 1.0300 XLON 16:17:17 00025789560TRDU1 480 1.0280 XLON 16:17:21 00025789581TRDU1 2,069 1.0300 XLON 16:17:21 00025789580TRDU1 760 1.0280 XLON 16:17:24 00025789586TRDU1 688 1.0280 XLON 16:17:25 00025789587TRDU1 27 1.0280 XLON 16:17:26 00025789593TRDU1 18 1.0280 XLON 16:17:26 00025789592TRDU1 20 1.0280 XLON 16:17:26 00025789591TRDU1 73 1.0280 XLON 16:17:26 00025789590TRDU1 19 1.0280 XLON 16:17:26 00025789589TRDU1 163 1.0280 XLON 16:17:26 00025789588TRDU1 66 1.0280 XLON 16:17:27 00025789602TRDU1 106 1.0280 XLON 16:17:27 00025789601TRDU1 29 1.0280 XLON 16:17:27 00025789600TRDU1 84 1.0280 XLON 16:17:27 00025789599TRDU1 232 1.0280 XLON 16:17:27 00025789598TRDU1 56 1.0280 XLON 16:17:27 00025789597TRDU1 15 1.0280 XLON 16:17:27 00025789596TRDU1 62 1.0280 XLON 16:17:27 00025789595TRDU1 157 1.0280 XLON 16:17:27 00025789594TRDU1

