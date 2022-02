Infineon legt an diesem Donnerstag (3. Februar) die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahrs 2021/22 (Ende 30. September) vor. Die meisten Wettbewerber haben zuletzt starke Zahlen präsentiert. Der Chiphersteller dürfte ebenfalls von einer anhaltend hohen Nachfrage profitieren. DER AKTIONÄR gibt einen Ausblick auf das Zahlenwerk.Infineon rechnet zum Start in das Geschäftsjahr 2021/22 erneut mit einem starken Geschäft. So wird beim Umsatz ein Wert von rund drei Milliarden Euro erwartet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...