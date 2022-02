The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2022ISIN NameDE000LB1P0G8 LBBW STUFENZINS 18/22DE000HSH4SR0 HCOB ZS 24 14/22DE000HSH4SS8 HCOB SZ VII 14/22DE000NLB67C8 NORDLB PF.S.313US500769HY37 K.F.W.ANL.V.19/22 CDXS0743596040 SB CAPITAL 12/22 MTNXS1947639305 LDKRBK.BAD.W.MTN 19/22DLDE000A1MLT03 NIEDERS.SCH.A.12/22 A565DE000BLB4TZ0 BAY.LDSBK.IS.VAR 16/22US77586TAA43 RUMAENIEN 12/22 MTN REGSUS883556BM34 THERMO FISH.SCI. 15/25XS1555774014 PORR AG 17-UND. FLRXS1560721927 LANDW.R.BK17/22NK MTN VARXS1560991637 LOUIS DREYF.C.F. 17/22CH0233226213 RAIFF.SCHWEIZ GEN. 14-22DE000HLB3Y03 LB.HESS.THR.CARRARA02R/19US742718DY23 PROCTER GAMBLE 12/22XS1766857434 NORDEA BK 18/22 FLR MTNDE000A2E4D26 SACHSEN-ANH.LS 20/22CH0028608195 NED.WATERSCH. 07-22 MTNCH0233911772 COMMONW.BK AUSTR.14-22MTNDE000CZ40KK2 COBA MTH S.P7