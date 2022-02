The following instruments on XETRA do have their first trading 02.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 02.02.2022Aktien1 US09370F1093 Blockchain Moon Acquisition Corp.2 GB00BP2C3V08 Genflow Biosciences PLC3 GB00BJ1FDX08 Provident Financial PLC4 GB00BK80TJ35 Physitrack PLC5 US13961R1005 Capgemini SE ADR6 NZPOTE0003S0 Port of Tauranga Ltd.7 DE000A3MQC96 CLOCKCHAIN AG8 KYG3002T1195 Elife Holdings Ltd.Anleihen/ETF1 XS2439004339 Prologis Euro Finance LLC2 XS2439004412 Prologis Euro Finance LLC3 XS2439087367 Ren10 Holding AB4 XS2441055998 SBAB Bank AB5 USC07885AK93 Bausch Health Companies Inc.6 DE000LB2BMU0 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BMV8 Landesbank Baden-Württemberg8 FR00140082Z6 JCDecaux S.A.9 XS2439004685 Prologis Euro Finance LLC10 XS2434895558 Rumänien, Republik11 DE000HLB7Z81 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale12 DE000HLB5QL7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale13 DE000HLB5QM5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HLB5QG7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 DE000HLB5QK9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale16 DE000HLB5QF9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale17 XS2434895806 Rumänien, Republik18 IE000V6NHO66 Tabula EUR HY Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF