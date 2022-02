London (ots/PRNewswire) -Die Veröffentlichung der AR-gestützten Trillion-App (https://trillion.jewelry/) hat die Grenzen für Schmuckmarken und Schmuckliebhaber verschoben. Durch die Kombination von neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz ermöglicht die Trillion-App das Anprobieren wertvoller Schmuckstücke allein mit der Kamera Ihres Telefons von jedem Ort der Welt aus.Kürzlich veröffentlicht im App Store (https://apps.apple.com/app/trillion-ar-jewelry-try-on/id1568660749) und Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.horizonteam.trillion), können Nutzer mit der Trillion-App alle gängigen Schmuckarten virtuell anprobieren. Wählen Sie einfach ein Schmuckstück aus der Galerie der App aus und richten Sie Ihre Handykamera auf einen bestimmten Körperteil, um ein hyperrealistisches Anprobeerlebnis zu genießen und es mit Freunden zu teilen.Die Trillion-App sorgt für einen sofortigen Effekt, der akkurat und naturgetreu ist. Die Schmuckplatzierung verfolgt Ihre Gesichtszüge perfekt, während Sie sich bewegen oder den Kamerawinkel ändern. Darüber hinaus unterstützt die Trillion-App eine 360-Grad-Ansicht, die durch fortschrittliche 3D-Modellierungstechniken unterstützt wird. Der 360-Grad-Ansichtsmodus zeigt Schmuckstücke genau an und stellt jede einzelne Facette und jedes Detail dar.Das Trillion-Team plant, in naher Zukunft mit einer Vielzahl von Schmuckmarken und Designern zusammenzuarbeiten, und ist überzeugt, dass seine AR-Technologie sowohl Schmuckmarken als auch Schmuckliebhabern helfen kann. Heutzutage konkurrieren die Marken nicht nur um die besten Produkte, sondern auch darum, den Kunden ein einzigartiges, unvergessliches Erlebnis zu bieten. Die AR-Anprobe bietet ein neues, einprägsames Erlebnis, das auch die Kundenbindung und die Online-Konversion erhöht, indem es die Loyalität stärkt und die Retouren reduziert."Wir freuen uns, an den laufenden revolutionären Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten und des Einzelhandels teilzuhaben. Die Trillion-App wurde mit der Absicht konzipiert, den Nutzern eine virtuelle Anprobe zu ermöglichen, die genauso realistisch ist wie die Anprobe im Laden", so Sergey Paskhalov, CTO der Trillion-App.Apropos Einzigartigkeit: Neben der virtuellen Anprobe verfügt die App über einen digitalen Avatar namens Amelie. Sie ist ein virtuelles Modell, das handverlesene Schmucksets vorführt, die in der Rubrik Looks gesammelt wurden. Amelie wird bald in der Lage sein, nicht nur ihren Schmuck, sondern ihr gesamtes Outfit zu wechseln, was bedeutet, dass Trillion in naher Zukunft Partnerschaften mit Bekleidungsmarken anstrebt.Nicht zuletzt bietet Trillion mit der Option, Schmuckstücke zu kaufen oder auf die Wunschliste zu setzen, ein umfassendes Kundenerlebnis, das Sie bequem von zu Hause oder von jedem anderen Ort der Welt aus genießen können.Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website. (https://trillion.jewelry/) Von Trilllion.Video https://www.youtube.com/watch?v=iy_qIG3byOY Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1735463/Trillion_customer_experience.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1735465/Trillion_Logo.jpgPressekontakt:Milana Stavnaya,ms@picksell.ltd,+79052099883Original-Content von: Trillion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161304/5136299