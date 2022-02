Mit neuen Hochbau-Aufträgen im Gesamtwert von 227 Mio Franken startet die Division Buildings von Implenia in Deutschland erfolgreich ins neue Jahr.Opfikon - Mit neuen Hochbau-Aufträgen im Gesamtwert von 227 Mio Franken startet die Division Buildings von Implenia in Deutschland erfolgreich ins neue Jahr. In Kiel errichtet Implenia zwei Wohn- und Geschäftshäuser, in Mannheim ein Wohnhochhaus, in Mosbach/Neckar den teilmodularen Neubau eines Reha-Zentrums, in Neunkirchen am Brand ein Wohnquartier und in der Nähe von Leipzig ein Schulzentrum.

