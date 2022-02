Zwischen Kurs und Kursziel (Berenberg: "kaufen" mit dem Ziel 35 Euro) bei PharmaSGP klafft eine Differenz von rund 50 Prozent. Im Interview mit unserer Redaktion erläutern CEO Natalie Weigang und CFO Michael Rudolf, wie sie diesen Abschlag bewerten.Sie sprechen über die Wachstumspläne von PharmaSGP sowie über die aktuelle Positionierung der Gesellschaft am Kapitalmarkt. Thematisiert wird auch der Kauf eines Portfolios von GlaxoSmithKline (GSK). Hier stechen bekannte Produkte wie Spalt und Baldriparan heraus. Diese sollen im neuen Jahr für einen klaren Umsatzschub sorgen.PharmaSGP ist eines der führenden deutschen OTC-Pharmaunternehmen mit Fokus auf überwiegend chemiefreie Arzneimittel, die wir nahezu ausschließlich über Apotheken vermarkten. Unser Portfolio umfasst mehr als 40 Produkte und wir sind in mehr als zehn europäischen Märkten aktiv. Wenngleich vielleicht nicht jeder unser Unternehmen kennt, so kennen vermutlich die Meisten unsere Produkte. Kürzlich haben wir u.a die beiden ikonischen Marken Baldriparan und Spalt von GlaxoSmithKline übernommen. Kern unserer Wachstumsstrategie ist unsere pan-europäische Plattform, über die wir Marken in allen für uns relevanten europäischen Märkten unkompliziert integrieren und ausbauen können.Wir sind sehr zufrieden, denn das dritte Quartal war mit knapp 20 Millionen Euro Umsatz das Umsatzstärkste der Firmengeschichte. Gegenüber dem Vorjahresquartal konnten wir den Umsatz um ein Drittel steigern - gegenüber dem zweiten Quartal 2021 sogar um 40 Prozent. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen stieg ebenfalls signifikant um über 20 Prozent auf 5,4 Millionen Euro. Dies ist umso beeindruckender, als in diesen Zahlen der Umsatz- und Ergebnisbeitrag aus dem Zukauf des OTC-Portfolios von GSK erst für einen geringen Zeitraum beinhaltet ist.Das akquirierte GSK-Portfolio mit den bekannten Arzneimittelmarken wie Baldriparan, Formigran und Spalt ergänzt unser Portfolio sehr gut. Gerade Baldriparan, das Nr. 1 natürliche Schlafmittel in deutschen Apotheken, ist millionenfach bekannt und erprobt. Jedoch wurden die Marketingausgaben von GSK in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert. PharmaSGP hat bereits mehrmals bewiesen, dass es mit seinem starken Marketing- und Entwicklungs-KnowHow potenten Medikamenten zu neuen Höhenflügen verhelfen kann.Meiner Meinung nach besteht derzeit eine signifikante Lücke zwischen der jetzigen Kurs-Bewertung und unseren Finanzergebnissen sowie dem Potential unserer paneuropäischen Arzneimittelplattform. Auch wenn unser Aktienkurs in den letzten Monaten zulegte, ist das Unternehmen aus meiner Sicht zu vergleichbaren Pharmafirmen mit einem KGV in der Bandbreite von 16 bis 19 auf Basis von Analystenerwartungen für 2022 noch signifikant unterbewertet. Es besteht derzeit aus meiner Sicht eine große Lücke zwischen der jetzigen Kurs-Bewertung und den erzielten Ergebnissen.Eine konkrete Prognose für Umsatz und Gewinn für dieses Jahr kann ich derzeit noch nicht geben. Aber natürlich wollen wir unsere auf langfristiges Wachstum ausgerichtete Strategie weiter fortsetzen. Der langfristige Trend zur Selbstmedikation spricht aus unserer Sicht für unser Marktumfeld. Auch ist der Pharma-Sektor relativ konjunkturunabhängig - die Ausgaben für Gesundheit werden als letztes zurückgefahren.