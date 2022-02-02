BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 18,50 (17,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 26,50 (25) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR LVMH AUF 880 (815) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 20 (18) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 450 (445) CHF - 'OVERWEIGHT'BERENBERG STARTET XIOR MIT 'BUY' - ZIEL 59 EURBOFA HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 22 (19) CHF - 'BUY'CREDIT SUISSE HEBT OCADO AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 1750 (1500) PCREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR UBS AUF 21 (19,50) CHF - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR VESTAS AUF 150 (140) DKK - 'UNDERPERFORM'DZ BANK HEBT FAIREN WERT FÜR UBS AUF 19,50 (18) CHF - 'HALTEN'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2900 (3300) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN NIMMT NEXI MIT 'BUY' WIEDER ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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