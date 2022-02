Die RBI erreichte 2021 einen Gewinn von 1,4 Mrd. Euro (2020: 804 Mio. Euro). Getragen war die Entwicklung von der wirtschaftlichen Erholung in den Kernmärkten, wie das Institut mitteilt. Es soll eine Dividende von 1,15 Euro je Aktie vorgeschlagen werden. Der Zinsüberschuss liegt 2021 bei 3.327 Mio. Euro (2020: 3.327 Mio. Euro), der Provisionsüberschuss verbesserte sich auf 1.985 Mio. Euro (1.684 Mio. Euro). Die Wertminderungen auf finanzielle Vermögenswerte lagen 2021 bei -295 Mio. Euro (2020: -598 Mio. Euro). Die NPE Ratio zeigt einen Wert von 1,6 Prozent (vs. 1,9 Prozent in 2020), die Harte Kernkapitalquote liegt bei 13,1 Prozent (vs. 13,6 Prozent), die Eigenmittelquote liegt bei 17,6 Prozent (vs.18,4 Prozent). Die Cost/Income Ratio steht bei 53,5 Prozent (vs. 55,8 ...

