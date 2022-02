Beim franzöischen Impfstoff-Newcomer Valneva wartet man gespannt auf die Zulassung des Corona-Impfstoffs VLA2001, die für das erste Quartal angekündigt wurde. Schließlich stehen die Produktionsketten für den Impfstoff und Liefervereinbarungen wurden auch schon geschlossen. Doch Valneva kann noch viel mehr: Jetzt hat das Unternehem die entscheidende Phase-III-Studie für einen Chikungunya-Impfstoff gestartet.

Dieser Impfstoff schützt Jugendliche vor dem Chikungunya-Fieber und könnte schon in Kürze die Marktreife erlangen. An der Börse konnte sich das Unternehmen zuletzt wieder spürbar berappeln. Seit den Tiefs bei 12,78 Euro am 19. Januar verzeichnete die Aktie Zugewinne in Höhe von rund 23 Prozent. Auch ...

