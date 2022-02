Der DAX wird zur Wochenmitte stärker in den Handel starten. 30 Minuten vor dem Xetra-Start notiert der Leitindex rund 0,5 Prozent fester bei 15.690 Zählern. Damit rückt er weiter in Richtung des alten Rekordhochs vor, das bei 16.290 Punkten liegt. Positive Impulse erhält der Handel von den US-Börsen, die am Vorabend erneut fester schlossen. Nachbörslich lieferte der Tech-Riese Alphabet zudem fulminante Zahlen ab und die Aktie stieg um rund zehn Prozent auf 3.000 Dollar. Am späten Mittwoch wird Meta ...

