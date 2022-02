TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut zugelegt. Gewinne im späten US-Handel stützten. Die Börsen in Festlandchina blieben wegen des Neujahrsfestes weiter geschlossen. In Südkorea wird bis zum Mittwoch nicht gehandelt und in Hongkong bleiben die Handelsräume für einige Tage geschlossen.

Gute Quartalszahlen der Schwergewichte Alphabet und AMD beflügelten den Technologiebereich. Die zinssensitive Branche hatte zuletzt unter Sorgen vor einem strikteren Kurs der US-Notenbank gelitten. In der Folge waren die technologielastige Nasdaq und Technologiewerte weltweit unter Druck gekommen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 setzte nun den vierten Tag in Folge seine Erholung fort. Er schloss 1,68 Prozent höher mit 27 533,60 Punkten. Dabei stützten die weiter steigenden US-Futures.

In Australien halfen auch Äußerungen von Notenbankchef Philip Lowe, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an. In einer Rede habe Lowe darauf hingewiesen, dass ein Ende der quantitativen Maßnahmen nicht automatisch den Übergang zu Zinserhöhungen bedeute.

Der australische S&P/ASX 200 rückte um gut ein Prozent auf 7087 Punkte vor. Auch in Indien ging es nach oben./mf/mis

US0079031078, US02079K3059, JP9010C00002, 2455717, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0