Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch den dritten Tag in Folge aufwärts gehen. Der DAX wurde am Morgen zeitweise 0,3 Prozent höher bei 15.669 Punkte taxiert. Am Montag und Dienstag hatte der deutsche Leitindex bereits um insgesamt fast zwei Prozent zugelegt. Die Landesbank Helaba begründet die Kursgewinne mit etwas nachlassenden Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik in den USA. ...

